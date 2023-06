Preocupa la salud de Silvina Luna: qué dijo la modelo en la última entrevista a LAM

Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva. En el último tiempo la modelo cursó distintos problemas de salud, debido a las operaciones que le realizó el cirujano Aníbal Lotocki.

Hace un mes había brindado una entrevista a LAM y allí había contado detalles de lo que padecía. En esa entrevista Silvina Luna no pudo contener el llanto al hablar sobre el tema.

Entrevistada por Ángel de Brito y su panel, Silvina Luna se había referido a sus dificultades luego de la mala praxis que sufrió durante una intervención estética de Aníbal Lotocki y había revelado el complejo momento personal que enfrentaba.

“Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida. Como un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo”, había comenzado con la voz entrecortada la exparticipante de Gran hermano.

Durante el reportaje, también había aprovechado para aclarar que el trasplante de riñón no era de urgencia actualmente, dado que antes debía resolver otras cuestiones de su salud que le impedían avanzar con esa intervención.

“Desde hace un año que tengo una bacteria y, hasta que no lo resuelva eso, no me puedo trasplantar”, había explicado, y había añadido: “La detectaron hace un año por una bolita en la pierna y desde entonces que estoy tomando medicación. Tengo que seguir un año más, más o menos».

Como consecuencia de la intervención de Lotocki, había contado que los riñones empezaron a fallar y se había visto obligada a iniciar un tratamiento de diálisis hasta poder conseguir un trasplante.

Sobre esa situación, había señalado: «Hay días que me quiero quedar durmiendo«.

Silvina Luna y sus ganas de ser madre: «Es uno de mis deseos»

Al ser consultada por sus intenciones de ser madre, Silvina Luna había manifestado que aunque le gustaría, sabe las limitaciones que le impone su estado de salud para formar una familia, sobre todo, durante un embarazo.

«Es uno de mis deseos es ser madre, que me despertó hace un tiempo. En las relaciones no se dio. A veces sueño que cuando me trasplanten pueda tener un bebé, adoptar a un niño. Quiero devolver ese amor que me dan», había comentado.