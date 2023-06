La salud de Silvina Luna: «Intentaron extubarla pero está muy débil», dijo el doctor Guillermo Capuya

Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva. “Lamentablemente, y lo chequeamos con sus médicos y con la gente del hospital Italiano, Silvina Luna está internada en terapia intensiva, está sedada y está con respirador. Está acompañada por su hermano y la gente que la quiere”, había informado Ángel de Brito, conductor de LAM.

Esta mañana el doctor Guillermo Capuya habló del estado de salud de la modelo en el programa de Telefe A la Barbarossa. “El cuadro de Silvina es delicado, ayer hubo un intento de extubarla pero no se pudo porque está muy débil a nivel general”. Capuya aclaró que, si bien no es su paciente, tenía conocimiento del caso.

“Sobre la descompensación que sufrió Silvina, tengo entendido que no fue algo agudo sino que fue lentamente la situación y por supuesto que siempre estar en un lugar hospitalario es mejor. El hospital italiano es un hospital de excelencia, obviamente facilita mucho la situación y te da cierta tranquilidad. Por supuesto que la medicina no es 100% exacta, pero obviamente, como yo digo, hay que tratar de minimizar siempre el riesgo y de algún modo que esté contenida en un muy buen lugar con muy buenos profesionales”, añadió Capuya.

“La insuficiente renal que ella tiene fue producto de una formación de cálculos, el metacrilato produce una hipercalcemia que puede terminar en esta insuficiencia renal”, explicó el médico y aclaró: “Hay que ser prudentes, su cuadro es delicado y al estar en diálisis está muy vulnerable en comparación con otras personas”.

Con respecto al trasplante de riñón que la modelo espera poder recibir, Capuya fue contundente: “Su trasplante no se podrá realizar hasta que su organismo esté en perfectas condiciones. En su caso, tenía una bacteria circulando”.

Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, se ofreció a donarle un riñón

Silvina Luna, que se encuentra internada en grave estado, aguardaba ingresar en lista de espera del Incucai. Ella misma había revelado el conmovedor gesto que había tenido su hermano, Ezequiel, al ofrecerse como su donante de riñón.

“Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai”, había explicado Silvina en Agarrate Catalina con Catalina Dugli y había añadido: “Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas y quiero ir paso a paso”, había agregado.