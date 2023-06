Silvina Luna, internada en terapia intensiva y con respirador: los detalles sobre su salud

La modelo y conductora Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva y con respirador en el hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo que informó su entorno en la noche de este martes.

El conductor de LAM por América, Ángel de Brito, confirmó el estado de la ex Gran Hermano y precisó que está «acompañada por su hermano» y por toda «la gente que la quiere«. Además, explicó que se encuentra «sedada» a la espera de su recuperación.

Durante los últimos meses, Luna había realizado varias apariciones públicas, en las que se refirió a su delicada salud, afectada por una operación estética del polémico cirujano Aníbal Lotocki.

En uno de esos reportajes, la modelo explicó como era su nuevo día a día y reveló que se debe realizar diálisis como consecuencia de las fallas en sus riñones, una de las secuelas de la fallida intervención realizada hace más de 10 años.

Silvina Luna internada en terapia intensiva: «Lotocki nunca me pidió disculpas»

Consultada por el cirujano que la atendió, aseguró que «nunca me pidió disculpas» y agregó: «Yo le dije en un momento si él quería pedirme disculpas y me dijo que no«.

Por otra parte, puso en duda el impacto que generó su caso ante la sociedad, ya que según indicó, «la gente se sigue operando en el mismo lugar, no hay una consciencia mayor de dejar de operarse o de no ir a ese lugar».

“En este país parece que la mala praxis y poder dañar a alguien a nivel salud es un chiste”, cuestionó, visiblemente indignada.

Cabe recordar que Luna, junto a Stefy Xipolitakis, Gabriela Tenchi y Pamela Sosa, acusaron a Lotocki por el delito de lesiones graves. Por esa causa, el cirujano fue condenado por el Tribunal Oral y Correccional Nº 28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión.