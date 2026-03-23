Quién es Maia Reficco: la estrella de Broadway que estaría saliendo con Franco Colapinto

El nombre de Maia Reficco cobró una relevancia inusitada en la agenda mediática argentina. Si bien su talento la precede hace años en el mercado internacional, hoy su figura está en el centro de la escena por su vínculo sentimental con Franco Colapinto.

La unión entre la estrella de Broadway y la promesa de la Fórmula 1 fusiona el mundo del espectáculo con el deporte de alto rendimiento en un romance que ya es tendencia total en redes sociales.

Aunque el perfil bajo es su regla de oro, las constantes coincidencias públicas terminaron por blanquear el vínculo. Lo que comenzó como un rumor digital se transformó en una realidad que une dos mundos de éxito: la velocidad de las pistas y las luces de Broadway.

Una carrera que brilla con luz propia: quién es Maia Reficco

Reducir a Maia Reficco a su presente sentimental sería un error. La joven tiene una trayectoria consolidada en Estados Unidos:

Sus inicios: saltó a la fama en Latinoamérica con Kally’s Mashup, la exitosa producción musical juvenil.

saltó a la fama en Latinoamérica con Kally’s Mashup, la exitosa producción musical juvenil. El salto a Hollywood: se radicó en el norte para potenciar su formación y rápidamente conquistó el mercado anglosajón.

se radicó en el norte para potenciar su formación y rápidamente conquistó el mercado anglosajón. Versatilidad: además de actuar, Maia destaca como cantante, fusionando el pop contemporáneo con raíces latinas.

El hito histórico: de Argentina a la cima de Broadway

El 2024 marcó un punto de inflexión definitivo en su carrera. Maia se convirtió en la protagonista del aclamado musical «Hadestown», interpretando a Eurídice en plena avenida Broadway.

Este logro la posiciona en un estándar de prestigio al que pocos artistas argentinos accedieron, reafirmando su capacidad para liderar proyectos en la meca del teatro mundial. Ya en 2019 había deslumbrado como una joven «Evita» en el New York City Center, recibiendo elogios de la crítica especializada.

Hoy, mientras su relación con Colapinto genera suspiros en el país, Maia demuestra que su nombre brilla con luz propia en las marquesinas más importantes del mundo.