Murió Cristina Mariscotti, la «Abuela lalala» que se volvió un símbolo del Mundial de Qatar

El mundo del fútbol y las redes sociales despiden a un ícono espontáneo. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Cristina Mariscotti, conocida popularmente como la «Abuela lalala».

Cristina murió a los 79 años en el Hospital Santojanni tras una complicación cardíaca, aunque su partida se mantuvo en reserva durante los últimos días por pedido de su familia.

El fenómeno que nació en las calles de Liniers

Su fama surgió tras los triunfos de la «Scaloneta». Rodeada de jóvenes que celebraban en el barrio de Liniers, Cristina fue filmada bailando con su bandera mientras el grupo le dedicaba el ya histórico cántico: “¡Abuela, lalalalalá!”. El video recorrió el mundo y la convirtió en la «abuela de todos los argentinos», a pesar de que ella no tenía nietos biológicos.

Cristina era una apasionada de la radio e hincha de Boca, pero con la Selección Argentina mantenía una regla de oro: no miraba los partidos por cábala. Prefería enterarse de los resultados una vez finalizados los encuentros para evitar el nerviosismo.

Su gran ídolo era Lionel Messi, a quien intentó enviarle numerosos mensajes de afecto durante la competencia en Qatar.

Un final marcado por la inseguridad

Lamentablemente, sus últimos meses de vida fueron difíciles. Cristina fue víctima de un violento robo en su propia casa de Liniers, donde delincuentes la golpearon salvajemente para quitarle sus ahorros. Según sus vecinos, este hecho afectó profundamente su ánimo y su salud física, viéndosela notablemente desmejorada en sus últimas apariciones en la parroquia San Enrique.

Su partida deja un vacío en el barrio que la vio crecer desde los dos años, pero su imagen con la bandera celeste y blanca quedará grabada como el símbolo de la unión y la felicidad de un país entero.