«Quiénes son?»: así es el nuevo y explosivo tema de Lali junto a Moria Casán

La estrella de la música pop argentina, Lali, unió fuerzas con Moria Casán y estrenó su más reciente trabajo: «Quienes son?». La canción, que fue bautizada con la icónica frase de «La One», forma parte del último disco de la artista argentina «LALI», estrenado en abril.

Como era esperar, en el videoclip no podía faltar glamour, brillos, bailarines, luces, autos y joyas. Por su parte, la letra posee emblemáticas expresiones de la actriz y conductora, como “que se calle el decorado” entre otras.

«Quiénes son?», es una canción que habla sobre los haters en las redes sociales y de cómo llegar a una postura en la que ya esos mensajes te dejen de afectar.

“Ya, LALI pariendo nuevo suceso y preguntando ‘quiénes son?’, mi pregunta cuasi filosófica. Homenaje a mi persona. Love, inmensa gladiadora”, escribió Moria a través de Twitter en apoyo al lanzamiento del álbum.

Y también tuvo elogiosas palabras para con la cantante: “Es una gladiadora esta chiquita y todo lo que hace es un suceso impresionante, porque es genuina, tiene verdad, es muy luminosa”. Y sentenció: “La verdad que es un placer ser elegida por gente tan arriba, tan hermosa”.

“Este disco es “LALI” porque sale de lo más sincero de mi arte y mi persona. Siento que cierra un ciclo de mi vida y de mi carrera. Ahora se abre un nuevo camino, para una nueva LALI. ¡Viva el Pop! Es para ustedes amores indisciplinados”, presenta Lali en su nuevo trabajo discográfico.

“Quiénes son?”: la letra completa del nuevo tema de Lali junto a Moria Casán

Aló, Lali, querida

Ay, sí, mi amor, pero honradísima

Placer, placer, placer atravesar generaciones

Y que me estoy en calzoncillos, en medias

¿Cómo no voy a estar en tu voz, reina?

Estoy en un museo y estoy viva

Sí, mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del numeral

¿Quiénes son?

Falta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura como llorás (¿quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿quiénes son?)

Mienten, me impresiona mi impacto

Tan prendida que te quemo al tacto

Dientes, apretando los dientes

Estás porque estoy todo el día en tu mente

Talk, talk, talk pura mierda, bebé

Yo, yo, yo tiro flores, bebé

No, no, no tengo tiempo pa’ na’

Menos pa’ atajar tu agresividad (¿quiénes son?)

Ni un te odio, ni un te quiero

Todo fakin’, yo lo veo

Si no sabes na’ de nada

Mejor shut the fuck up

Mi presente superando mi pasado

Mientras llevas todo el día ahí sentado, ¿qué?

Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo

Que si a tantas me he besado

Mi carácter cuestionado

Te quedaste en el pasado

Likes pendientes están colgados

Que se calle el decorado.