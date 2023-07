Lali Espósito arremetió contra Coscu por sus opiniones machistas

La artista Lali Espósito no dejó pasar comentarios machistas de Martín Pérez Disalvo, conocido en el mundo de los streamers como Coscu, y lo puso contra las cuerdas con un tremendo tweet.

«Cuando sos gil, normalmente sos MUY gil. Si te crees tan pija, comparemos las pijas. Yo la pongo sobre la mesa. KO. Girl power, besitos», escribió la actriz y cantante, sin hacer mención directa a Coscu pero en clara referencia a él.

¿Por qué Lali apuntó contra Coscu?

El fin de semana pasado, Coscu cuestionó el talento y la creatividad de María Becerra, al poner en duda una barra de la canción Corazón vacío. El streamer deslizó que sería obra de un colega hombre de María y ella lo cruzó en Twitter.

La cantante María Becerra al ver que el streamer ponía en duda la autoría de uno de sus temas no tardó en responder: «Contesto públicamente a Martín Pérez Disalvo que preguntó si la barra ‘yo quería hablar con vos pero otra voz me dijo que’ la escribí yo. La respuesta es sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre xross y yo. No entiendo por qué aún les sorprende o dudan de si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre. Y por si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”.

Receptivo del mensaje de Becerra, Coscu le pidió disculpas sin imaginar que Néstor en Bloque se sumaría a la polémica con una grave acusación: el cantante aseguró que el influencer le mandó fotos íntimas a su hija, menor de edad.

En ese escandaloso marco, Lali le puso like a un video de Coscu en el que se defendió de las acusaciones y su credibilidad, como sus lágrimas, fueron puestas en duda.

Indignado con el «me gusta» de Lali, Coscu la dejó de seguir en Instagram por unos minutos e hizo un ranking comparando cantantes argentinas, en el que llamativamente dejó afuera a Espósito, de quien en más de un stream se declaró fan.