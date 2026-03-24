“Quiero uno, así cobro sin venir”: la ironía de Joaquín Levinton sobre un espectáculo polémico

El líder de Turf, Joaquín Levinton, tuvo una reacción tan honesta como irónica sobre el uso de hologramas en shows musicales. Fiel a su estilo, el cantante confesó que incluso le gustaría tener uno propio, pero con un objetivo muy particular: cobrar entrada sin tener que presentarse.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Levinton habló del tema en la alfombra roja del evento vinculado al show “Ecos” de Soda Stereo, que generó polémica durante el fin de semana en redes sociales.

Qué dijo Levinton sobre el uso de hologramas en la música

Consultado por un cronista de Canal á sobre esta tecnología, el músico comenzó con entusiasmo y un tono entre humorístico y provocador:

«Si este holograma anda lindo, que venga Elvis, que venga Michael Jackson, me los veo a todos», expresó.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando le preguntaron si le gustaría tener su propio holograma en el futuro.

La frase que desató repercusiones: “cobro sin venir”

En un sincericidio que rápidamente se viralizó, Levinton lanzó una frase que resumió su postura con ironía:

«Me encantaría hacerlo yo vivo, así cobro sin venir».

Pero no se quedó ahí. El cantante fue un paso más allá y sorprendió al admitir que ni siquiera pagaría una entrada para verse a sí mismo en vivo:

«¿A verme a mí? No vendría. Y no, boludo, ya bastante que me estoy viendo todo el tiempo en los reels de Instagram».

Polémica por el show de Soda Stereo y el uso de tecnología

Las declaraciones de Levinton se dan en un contexto de fuertes críticas al espectáculo “Ecos” de Soda Stereo, que generó debate en redes sociales.

Muchos usuarios cuestionaron el uso de hologramas, el sonido de estudio y la falta de emoción en un show que buscaba recrear la experiencia en vivo del recordado Gustavo Cerati.

En ese escenario, la opinión del líder de Turf sumó una mirada directa y sin filtros a una discusión que sigue creciendo en la escena musical.