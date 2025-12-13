“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que salvó a Joaquín Levintón

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, sufrió un infarto durante la noche del jueves y, aunque actualmente se encuentra fuera de peligro, atravesó un momento crítico antes de ser trasladado al Hospital Fernández. En medio del episodio, fue asistido de inmediato por Ricardo, un mozo del bar ubicado en el barrio porteño de Palermo donde se encontraba el músico, quien aseguró que sintió que “le estaba por explotar el corazón”.

Joaquín Levinton fue asistido de urgencia por un mozo antes de ser trasladado al Hospital Fernández

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, a partir de declaraciones televisivas, el trabajador relató que Levinton llegó al local cerca de las 0.30 y presentaba un evidente cuadro de descompensación. “Vino Joaquín, que es un cliente habitual, y estaba muy mal. Pidió un agua fresca y me dijo que venía de una fiesta. Le tomé el pulso porque siempre llevo un estetoscopio en el bolso y tenía el corazón muy acelerado”, contó.

Ante la situación, el empleado decidió actuar de inmediato. “Le pedí que se quedara tranquilo, llamé al SAME y cuando me dijo que le dolía el pecho lo acosté en el piso y le levanté las piernas con una silla. En unos siete minutos llegó la ambulancia”, detalló.

Ricardo también recordó el diálogo que mantuvo con el artista mientras aguardaban la asistencia médica: “Me decía que tenía un pico de presión de 16/10 y que se sentía muy mal. Yo le repetía que se quedara tranquilo, que no lo iba a dejar solo y que, si hacía falta, le iba a practicar RCP”.

Al arribar el SAME, el personal médico lo evaluó en el lugar y le consultó si había ingerido alguna sustancia. “Él dijo que no, que había comido empanadas y tomado algunos tragos. Les informé sobre el pico de presión y decidieron trasladarlo al hospital. Subió solo a la ambulancia”, explicó.

El trabajador destacó que cuenta con conocimientos básicos de anatomía debido a que su esposa se desempeña en el ámbito de la medicina. “No es la primera vez que asisto a alguien acá. Ya ayudé a un hombre que se desmayó y, en otra oportunidad, a una mujer que se había atragantado”, señaló.

“De ninguna manera iba a dejar que se fuera así. Si tenía que hacerle RCP durante una hora, lo iba a hacer. En tono de broma le dije que iba a haber banda para rato. Él me decía que le dolía el pecho y no dejaba de transpirar”, concluyó el mozo.