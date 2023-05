Ranking Spotify: 5 argentinos que fueron número uno y el recambio veloz de la industria 

Todos los años, Spotify publica un ranking que indica quiénes son los artistas más escuchados en cada país del mundo. En 2022, se destacó como número 1 Bizarrap, seguido por Duki, María Becerra, Paulo Londra y Tiago PZK. Mientras en las generaciones de músicos anteriores, la ley era lanzar varios discos antes de “pegarla”, hoy algunos de los artistas que encabezan las listas todavía no habían comenzado su carrera hace menos de 5 o 3 años.

Hasta 2017, en Argentina, todavía lideraban las listas las bandas de rock históricas como Soda Stereo. Pero el éxito de Despacito de Daddy Yankee y Luis Fonsi abrió un portal para el reggaetón y la música latina en el mundo y en nuestro país, los raperos y traperos más jóvenes comenzaron a hacer lo suyo. Acá, un punteo de quiénes fueron los número 1 de los últimos años y cómo el recambio se volvió cada vez más veloz.

Bizarrap – 2022

El productor de 24 años Gonzalo Julián Conde, conocido como Bizarrap, fue el artista argentino más escuchado en el mundo en 2022. El chico de Monte Grande que comenzó su carrera editando batallas de freestyle en 2017, ya tiene cinco nominaciones en los Premios Grammy Latinos y este año comenzó su primera gira mundial. Su canción más conocida hasta el momento es la BZRP Music Sessions #53 que lanzó con Shakira en enero de 2023. En la lista de los argentinos más escuchados en 2022 le siguen Duki, María Becerra, Paulo Londra y Tiago PZK.

Duki – 2021

En 2021, el argentino más escuchado a nivel global fue Duki, un exponente del trap de 26 años que nació en Almagro y saltó a la fama en las batallas de rap El Quinto Escalón en 2016. Mauro Ezequiel Lombardo ya cuenta con decenas de hits como She Don’t Give A Fo, Sin Culpa y Goteo, y se sigue posicionando como el trapero más exitoso del país. Ese año le siguieron en la lista María Becerra, Bizarrap, L-Gante y Tini, todos artistas jóvenes que van del pop y el reggaetón al trap y RKT.

Bizarrap – 2020

El año de la pandemia fue el primero que Bizarrap lideró como artista argentino más escuchado en el mundo. En ese entonces, su Session más popular fue la que grabó con Nathy Peluso. En la lista de los más escuchados le seguían Tini, Duki, Khea y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, última banda de rock histórica que se mantuvo entre las más escuchadas hasta ese año.

Paulo Londra – 2019

El 2019 fue el segundo año de éxito sin precedentes para Paulo Londra, que en ese entonces llegó a cantar como invitado en un disco de Ed Sheeran para el single Nothing On You. Ese mismo año también se presentó en el Lollapalooza Argentina y lanzó su primer disco, en medio de una carrera que parecía no tener techo. Sin embargo, Londra tuvo que retirarse por un tiempo de la música tras un conflicto con la disquera Big Ligas que no le permitió sacar canciones nuevas por su cuenta hasta hace poco. Ese año, ya le seguían en el podio los argentinos Duki y Tini.

Paulo Londra – 2018

El 2018 fue el primer año de éxito mundial para el cordobés Paulo Londra, que para entonces tenía 20 años y apenas un año antes había lanzado su primera canción. Al igual que Duki, Londra también llegó a la industria de la música tras las conocidas batallas de rap de El Quinto Escalón y algunos de sus primeros hits fueron Nena maldición, Adán y Eva y Cuando te besé junto a Becky G. El joven fue una revelación para el trap y para la música argentina. En 2018, el segundo puesto de artista argentino más escuchado a nivel mundial todavía lo tenía Soda Stereo.

Sin dudas, el joven cordobés había abierto una puerta en Argentina que hasta entonces estaba reservada solamente para las leyendas del rock y del pop. El 2017 fue el último año que lideraron los clásicos: los más escuchados fueron Soda Stereo, Abel Pintos, Gustavo Cerati y Las Pastillas del Abuelo, en un ranking que desde entonces no se volvió a repetir ni de cerca. Pero, en aquel entonces, ya se empezaba a vislumbrar lo que pasaría con la música latina en el resto del mundo: Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, ya estaba haciendo estragos en el mundo para convertirse en el portal fundamental de las nuevas generaciones. Y por la ventana del reggaetón, los jóvenes argentinos fueron instalando sus propios géneros como producto de exportación al mundo.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.

