El lunes 23 de febrero comenzó una nueva edición de Gran Hermano en Telefe. Con la conducción de Santiago del Moro, el reality tendrá famosos conviviendo las 24 horas hasta que un último participante apague la luz.

Esta edición se trata de la Generación Dorada, por lo que hay varias celebridades dentro del juego como Andrea del Boca y Brian Sarmiento entre otros.

En la noche de martes, ingresaron nuevos participantes y una de ellas fue Lola Tomaszeusky, una joven de Bariloche con 865 mil seguidores en Instagram.

Quién es Lola, la influencer de Bariloche que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada

Lola Tomaszeusky, influencer y creadora de contenido de 20 años oriunda de San Carlos de Bariloche, ingresó este martes a la casa de Gran Hermano en su edición Generación Dorada, cumpliendo uno de los sueños que viene persiguiendo desde chica.

“Desde chiquitita tengo el sueño de ser actriz. En las redes sociales muestro mi vida”, expresó Lola en su presentación oficial, donde se definió como una persona muy intuitiva. “Si me mienten y no me entero, lo termino soñando”, aseguró, dejando entrever uno de los rasgos que promete marcar su paso por el reality.

La barilochense destacó que su perfil es diferente al de otros participantes y se mostró confiada de cara a la competencia. “No hubo otro perfil como yo en la casa, así que no veo la hora de entrar”, afirmó antes de cruzar la emblemática puerta.

Lola se despidió de su familia minutos antes del ingreso y dialogó con el conductor del ciclo, Santiago del Moro. “Muy contenta de estar acá, voy a dar todo”, le dijo en la previa, marcando el inicio de una nueva etapa que la lleva del sur del país al centro de la escena televisiva.

Con su impronta influencer, su deseo de crecer como actriz y una personalidad que promete dar que hablar, Lola buscará hacerse un lugar en la Generación Dorada de Gran Hermano y conquistar al público desde la casa más famosa del país.