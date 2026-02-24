Rating: el debut de Gran Hermano subió el encendido y salvó a la TV tras el peor verano de su historia

Tras atravesar lo que se perfilaba como el peor verano en materia de rating en las últimas dos décadas, la televisión abierta argentina volvió a respirar aliviada este lunes. El esperado debut de Gran Hermano Generación Dorada, con la conducción de Santiago del Moro, no defraudó a las autoridades de Telefe y logró levantar un encendido que venía en caída libre.

La gala de apertura que presentó a la primera tanda de jugadores, que ingresaron a la casa, fue seguida por más de un millón 400 mil espectadores (según las nuevas métricas que difunde Kantar Ibope Media), demostrando que, frente a un formato de gran producción, el público tradicional sigue respondiendo.

Los números del debut: el minuto a minuto

La noche del canal de las pelotas arrancó en alto gracias a un piso excelente que le dejó la previa. El prime time calentó motores con la sorpresiva eliminación de Andy Chango en Masterchef Celebrity, ciclo conducido por Wanda Nara que le entregó la pantalla a GH con una base sólida de 19 puntos.

A partir de las 22:30, Santiago del Moro tomó las riendas y dio inicio a la temporada aniversario:

El arranque : El reality comenzó midiendo 17.7 puntos durante la apertura especial que homenajeó los 25 años del formato en el país.

: El reality comenzó midiendo 17.7 puntos durante la apertura especial que homenajeó los 25 años del formato en el país. La sorpresa : Curiosamente, el rating experimentó una leve baja (tocando los 16.8) cuando hizo su sorpresivo ingreso la histórica actriz Andrea del Boca, la primera participante de la noche.

: Curiosamente, el rating experimentó una leve baja (tocando los 16.8) cuando hizo su sorpresivo ingreso la histórica actriz Andrea del Boca, la primera participante de la noche. El pico y el cierre: A medida que fueron entrando los perfiles más llamativos (famosos, influencers y completos desconocidos), la marca máxima de la transmisión trepó a los 17.8 puntos. Pasada la medianoche, la gala de presentación entregó su último segmento en 12.1 puntos.

La competencia, anulada

El furor por espiar los primeros minutos de convivencia en la casa más famosa del país absorbió casi por completo a la audiencia del horario central, dejando a los canales competidores con cifras marginales.

En El Trece, la emisión de la película «Calabozos y dragones: honor entre ladrones» debió conformarse con apenas 2.6 puntos. Por su parte, la señal de América marcó 2.5 puntos con BTV, mientras que en El Nueve, el ciclo Bienvenidos a ganar con Hernán Drago osciló entre 1.8 y los 2 puntos.

El impacto multiplataforma

Más allá de la pantalla tradicional, el verdadero termómetro del éxito inicial de Gran Hermano se sintió en las redes sociales. Nombres de participantes como «Emanuel» (ex jugador que volvió por revancha), «Carmiña» (conductora paraguaya), «Divina Gloria» y la hermana de «Julieta Poggio» coparon los Trending Topics en X (ex Twitter) durante toda la madrugada, reafirmando el poder de captación del formato sobre las audiencias más jóvenes que siguen el ciclo a través de YouTube, Twitch y TikTok.

La conformación definitiva del staff de «hermanitos» se completará recién este martes por la noche, cuando el segundo grupo de competidores cruce la renovada Puerta Roja.