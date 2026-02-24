Así fue la reacción de Zoe Bogach al ver a Manuel Ibero, su ex pareja, en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano abrió sus puertas este lunes para la esperada edición “Generación Dorada” y dio la bienvenida a 18 nuevos participantes que ya están en competencia. Uno de ellos generó polémica por ser el ex novio de una ex “hermanita”, quien recientemente tomó popularidad por escracharlo en redes.

Se trata de Manuel Ibero, ex pareja de Zoe Bogach, participante de la edición 2023.

Cómo fue la presentación de Manuel Ibero

Sin menciones a su ex pareja ni a la polémica que los rodeó meses atrás, el joven se presentó como una persona “egocéntrica, soberbia, manipuladora y de carácter fuerte”, que busca derribar el prejuicio de que las personas musculosas «no son inteligentes».

“Estoy bastante preparado. Estudié gran parte de mi vida. Tener un carácter fuerte me va a servir mucho para el juego», dijo en su videopresentación.

La reacción de Zoe Bogach al ingreso de su ex Manuel Ibero

Las ex hermanitas Zoe Bogach y Lucía Maidana se grabaron en stream reaccionando a la nueva edición de Gran Hermano, por lo cual captaron el momento justo en el que se enteraron de que Ibero ingresaba al reality.

Entre risas nerviosas y gritos, Bogach se detuvo para leer los comentarios de los usuarios celebrando que entrara su ex y solo se limitó a tirar un comentario sobre su presentación y atuendo elegido para entrar al reality.

“Fue sin la remera, qué banana”, se burló.