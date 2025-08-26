Recetas saludables: cómo preparar una ensalada cremosa de palta sin aderezos procesados

Una tendencia saludable, a pocos días de la primavera, es una clásica y sana receta que aporte energía con sus ingredientes. Cada vez más personas buscan alternativas a los aderezos industriales cargados de conservantes, grasas y sodio. La palta, cremosa y versátil, se convierte en la aliada ideal para quienes desean una ensalada deliciosa y sana.

La clave de esta receta es que reemplaza la mayonesa por un puré suave, logrando una textura cremosa sin necesidad de químicos ni azúcares ocultos. Además, aporta grasas saludables que benefician al corazón. Los detalles en esta nota.

El secreto para una ensalada cremosa de palta sin aderezos procesados

Para preparar una ensalada cremosa de palta sin mayonesa ni aderezos procesados, lo recomendable es elegir paltas bien maduras, las cuales deben ceder levemente al presionarlas. De esta forma, su pulpa será más fácil de trabajar y logrará la consistencia deseada para integrar todos los ingredientes.

En paralelo, lo mejor de esta propuesta es que se prepara en pocos minutos, con ingredientes accesibles y frescos. Es una opción perfecta tanto para una comida primaveral ligera como para acompañar platos más elaborados.

Los ingredientes que lleva la ensalada cremosa de palta sin aderezos procesados

Los ingredientes que lleva la ensalada cremosa de palta sin mayonesa ni aderezos procesados son:

Paltas maduras: 2

Zanahoria rallada: 1

Pepino en cubos pequeños. 1

Tomate grande en dados: 1

Taza de hojas verdes (rúcula, espinaca o lechuga): 1

Jugo de limón: ½ limón.

Aceite de oliva: 1 cucharada.

Sal y pimienta: a gusto.

Ensalada cremosa de palta sin aderezos procesados: el paso a paso

Cortar las paltas al medio, retirar el carozo y extraer la pulpa.

Colocar la pulpa en un bol y pisarla con un tenedor hasta lograr un puré cremoso.

Agregar el jugo de limón para evitar la oxidación y dar frescura.

Incorporar el aceite de oliva, la sal y la pimienta, mezclando bien.

En otro recipiente, unir la zanahoria, el pepino, el tomate y las hojas verdes.

Mezclar la preparación de palta con los vegetales hasta que todo quede bien integrado.

Servir en frío, sola o como guarnición.

Esta ensalada no solo es cremosa, sino que también es rica en fibra, antioxidantes y vitaminas. Aporta energía sin la pesadez típica de los aderezos procesados. Además, es ideal para variar las comidas. En tal sentido, se puede sumar semillas de girasol, garbanzos cocidos o quinoa.

Con estos ingredientes de más, la ensalada se transforma en un plato más completo que ofrece variantes. Es apta para dietas veganas, vegetarianas o simplemente para quienes buscan comer más natural, esta ensalada se adapta a todos los gustos y necesidades.

Con ella, reemplazar la mayonesa por palta es un pequeño gesto en la cocina que genera un gran beneficio para la salud. Es una receta fácil y fresca que demuestra que lo saludable también puede ser delicioso.

