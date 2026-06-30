¿Reconciliación a la vista? Bad Bunny fue visto junto a su expareja Gabriela Berlingeri y crecen los rumores

El cantante puertorriqueño fue fotografiado junto a Gabriela Berlingeri durante su paso por Buenos Aires y volvió a alimentar las versiones sobre una posible segunda oportunidad en el amor. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó el regreso de la pareja.

Bad Bunny volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por su música. El artista puertorriqueño fue visto nuevamente junto a su expareja, Gabriela Berlingeri, y las imágenes reavivaron las especulaciones sobre una posible reconciliación.

Según publicaron medios internacionales como ¡HOLA! y Harper’s Bazaar, la pareja fue fotografiada durante una salida en Buenos Aires, donde el cantante se encontraba por una serie de conciertos. Las imágenes también fueron replicadas por otros medios especializados en espectáculos.

Las fotos que despertaron los rumores

De acuerdo con las publicaciones, Bad Bunny y Gabriela Berlingeri fueron captados saliendo de un restaurante en la capital argentina, pocos días después de la histórica presentación del artista en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Las fotografías muestran al cantante rodeado de su equipo de seguridad mientras saludaba a algunos fanáticos. Detrás de él caminaba Berlingeri, quien mantuvo un perfil mucho más bajo antes de subir al mismo vehículo.

Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones sobre su vínculo, la aparición conjunta volvió a instalar la posibilidad de una reconciliación.

Una historia de amor de varios años

Tal como recuerda People, Gabriela Berlingeri fue una de las relaciones más importantes en la vida del cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio.

La pareja comenzó su relación en 2017, mantuvo un romance durante varios años y compartió distintos proyectos profesionales. Berlingeri incluso participó en canciones del artista, colaboró en producciones fotográficas y lo acompañó en numerosas apariciones públicas.

Tras la separación, Bad Bunny inició una mediática relación con la modelo Kendall Jenner, aunque ese vínculo también llegó a su fin.

¿Están juntos otra vez?

Por el momento, ni Bad Bunny ni Gabriela Berlingeri confirmaron oficialmente una reconciliación.

Sin embargo, distintos medios coinciden en que la diseñadora ha seguido muy cerca la carrera del cantante. En los últimos meses estuvo presente en eventos importantes, como los Premios Grammy y la previa de sus presentaciones internacionales, alimentando las versiones sobre una renovada cercanía entre ambos.

Mientras tanto, los fanáticos siguen atentos a cada aparición pública de la pareja, que volvió a despertar la ilusión de quienes nunca dejaron de apostar por una segunda oportunidad.