Reese Witherspoon, de paseo por Buenos Aires: fotos en la Plaza de Mayo y la Casa Rosada

Reese Witherspoon, la actriz y productora de cine y televisión estadounidense, se encuentra de visita en la Ciudad de Buenos Aires y, lejos de pasar desapercibida, decidió recorrer algunos de los puntos más emblemáticos de la Capital Federal como una turista más.

La estrella de Hollywood llegó al país durante el fin de semana y ya fue vista en sitios icónicos como la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, donde se tomó fotografías que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Un recorrido cultural con paso por el MALBA

Además de su paso por el centro porteño, el itinerario de la protagonista de Legalmente rubia incluyó una visita al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), fundado por el empresario Eduardo Costantini.

El museo es uno de los espacios culturales más importantes del país y alberga obras de artistas latinoamericanos de renombre como Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila do Amaral y Antonio Berni, lo que lo convierte en una parada obligada para visitantes internacionales interesados en el arte de la región.

Según trascendió, la visita de Witherspoon se realizó de manera reservada, aunque no pasó desapercibida para quienes se encontraban en el lugar.

Una figura clave de Hollywood y los negocios audiovisuales

Reese Witherspoon no solo es una de las actrices más reconocidas de Hollywood, sino también una de las productoras más influyentes de la industria. Ganadora del Premio Oscar a Mejor Actriz por Walk the Line, en los últimos años consolidó su perfil empresarial con su productora Hello Sunshine, responsable de éxitos como Big Little Lies y The Morning Show.

Además, Witherspoon se convirtió en una figura clave en la promoción de historias protagonizadas por mujeres, tanto en cine como en televisión, y en el desarrollo de contenidos para plataformas de streaming.

Turismo y celebridades: Buenos Aires, cada vez más elegida

La visita de la actriz se suma a la tendencia de figuras internacionales que eligen Buenos Aires como destino turístico, atraídas por su oferta cultural, gastronómica y arquitectónica.

Barrios históricos, museos de nivel internacional y una agenda cultural activa posicionan a la ciudad como uno de los polos más atractivos de América Latina, tanto para turistas como para celebridades.

Agencia Noticias Argentinas