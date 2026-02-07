Clubes de lectura: las actrices de Hollywood invitan a leer (para hacer series)

En los últimos años, varias actrices de Hollywood encontraron en los clubes de lectura una forma de expandir sus intereses (y en muchos casos, también sus negocios, hay que decirlo).

El caso más conocido es el de la conductora Oprah Winfrey, que con su club de recomendaciones en su propio programa es capaz de llevar a autores al número uno d ela lista de más vendidos. También Reese Witherspoon tiene influencia: convirtió su club en una plataforma global que impulsa sobre todo libros escritos por mujeres y que muchas veces anticipa adaptaciones para películas o series, producidas por su propia compañía. La actriz Emma Watson creó Our Shared Shelf, centrado en literatura feminista que funciona como espacio de debate y recomendación. Natalie Portman se sumó a la tendencia con Natalie Portman’s Book Club, que combina recomendaciones literarias con entrevistas y contenidos breves en redes sociales.



Todas suelen ofrecer una mezcla de novedades editoriales con autoras contemporáneas que luego ganan visibilidad global. En Our Shared Shelf, de Emma Watson, las lecturas apuntan a ensayos y novelas que abren discusiones sobre derechos, género y justicia social. Entre los libros más comentados estuvo The Color Purple, de Alice Walker, una obra fundamental que combina violencia, resiliencia y emancipación femenina en el sur de Estados Unidos.



En ese mismo ecosistema aparece Sarah Jessica Parker, la actriz y productora de “Sexo en la ciudad”, que el año pasado se convirtió en jurado del Booker Price. Durante muchos años, impulsó SJP Book Club en alianza con la American Library Association. Su selección se orienta a novelas contemporáneas con fuerte impronta narrativa, muchas de ellas escritas por autoras emergentes. Parker también creó un sello editorial propio, SJP for Hogarth, desde el cual promueve títulos como A Place for Us, de Fatima Farheen Mirza, una historia familiar atravesada por tensiones culturales y religiosas que se convirtió en uno de los libros más comentados de su club.

Uno por uno

Oprah Winfrey – Oprah’s Book Club

Aunque no es actriz exclusivamente, su figura televisiva y su impacto cultural la convierten en un caso paradigmático. Su club sigue siendo un faro global.

Reese Witherspoon – Reese’s Book Club

Uno de los clubes más influyentes del mundo. Con foco en autoras mujeres, su selección mensual suele impulsar carreras literarias y generar adaptaciones audiovisuales. Witherspoon convirtió la lectura en una marca cultural.

Emma Watson – Our Shared Shelf

Creado en 2016 como parte de su trabajo con ONU Mujeres, el club se centra en literatura feminista. Watson combina lecturas con activismo y entrevistas a autoras.

Natalie Portman – Natalie’s Book Club

Impulsado desde Instagram, su club destaca libros escritos por mujeres y voces diversas. Portman suele acompañar las lecturas con reflexiones personales y recomendaciones de autoras emergentes.

Sarah Jessica Parker – SJP Book Club

Como parte de su rol en la American Library Association, Parker impulsó un club que promueve literatura contemporánea y autoras poco difundidas. Su curaduría combina sensibilidad lectora y visibilidad mediática.

Emma Roberts y el Belletrist Book Club

Fundado por Emma Roberts y Karah Preiss, Belletrist Book Club surgió en 2017, y combina lecturas mensuales con entrevistas a autores. Tiene un sistema de subscripción mensual por el que se recibe el libro del club a domicilio y un newsletter. Además del club de lectura, cuentan con Belletrist Productions, una productora de cine y televisión enfocada a las adaptaciones literarias. Dos de sus adaptaciones más populares han sido La primera muerte y Tell Me Lies, ambas basadas en libros.

Dakota Johnson, TeaTime Book Club

Como Reese Witherspoon y Emma Roberts, este club es una extensión de su empresa de entretenimiento TeaTime Pictures. El TeaTime Book Club, fue lanzado en 2024 y ofrece a los lectores una experiencia de lectura inmersiva, además de acceso a entrevistas, listas de reproducción o temas de debate. Además, desde TeaTime Book Club se intenta dar un altavoz a nuevas voces y apoyar a las librerías locales a través de la plataforma Bookshop.org.