Reinventarse a partir del orden: un novedoso emprendimiento en Roca

Laura María García es abogada, en 2018 se recibió de la Universidad de Córdoba como egresada sobresaliente, pero unas semanas atrás renunció a su último en busca de ámbito más sano para ejercer. Mientras inició un novedoso emprendimiento de «organización de espacios«, un proyecto en el que ofrece el servicio de ordenar tu casa, habitación, living o lo que quieras.

En eso estamos de RN Radio (90.9 en Neuquén y 105.7 en Roca) dialogó con ella para conocer más sobre la novedosa idea y aprender un poco sobre la importancia de mantener el orden en el hogar.

«La decisión de dejar un trabajo se toma de un día para el otro. Me levanté un martes y ese mismo día dije hasta acá llegué, aunque lo venía craneando mucho tiempo antes», dijo en el inicio de su relato.

«Post renuncia me tomé el tiempo necesario para descansar la cabeza, que es necesario para dar un primer paso. Me fui a la montaña y en ese viaje conocí a una familia. Cuando se enteraron que era muy ordenada, y que había renunciado, me invitaron a ordenar eso. Estuve unos 10 días ahí, ordenando la despensa, cocina y habitaciones», continuó.

Allí empezó a gestar en su cabeza la idea de armar un emprendimiento totalmente novedoso: «Primero compartí algunas cosas en mi Instagram personal para ver la reacción de la gente, y cuando vi esto, decidí armar la cuenta del emprendimiento. Soy ordenada desde muy chiquita. Me gustaba jugar a las Barbies y ordenar toda la ciudad. Cuando estamos desordenados con cosas nuestras, también nos sirve el orden en otros espacios».

«Me replantée con el tiempo si mi elección de carrera era acertada. La abogacía me gusta, pero quiero buscar un ámbito que se adapte a mí, y no adaptarme yo a un ámbito incómodo», expresó sobre las dudas que le generó la renuncia.

A la hroa de mantener el orden, Laura comentó: «Todos podemos ordenar, incluso viviendo en espacios chicos. Es cuestión de adaptar la cantidad de cosas al espacio. Hay que encontrar un equilibrio entre consumismo y minimalismo. Busco que la organización sea exitosa no sólo para la foto, sino generar hábitos que los lleven a mantenerlos a largo tiempo. El tip principal es ir de a poco».

También dio consejos sobre cómo iniciar con el proceso de buscar el orden. «Podemos empezar por el placard, o por el lugar que más usamos, donde más horas pasamos. Sobre todo con el lugar que más incómodos nos sentimos, por ejemplo. En Instagram o Facebook estoy en /cadacosaensulugarbylauri. Ahí muestro por ejemplo cómo se van replicando los tips que enseño a lo largo del tiempo», indicó.

«Ofrezco dos servicios: uno, una especie de consultoría para quienes quieren aprender; y el otro, es organización de mi parte. La idea es que el precio lo puedan poner las personas«, agregó.

Escuchá la entrevista con Laura García en «En eso estamos» de RN Radio

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.