Ricardo Canaletti contra Joaquín Furriel: ¿quién lo conoce?,¿qué película hizo este tipo?»

Carmen Barbieri felicitó a Majo Martino por su entrevista a Joaquín Furriel en la alfombra roja de los Premios Platino, que se entregaron el sábado en México.

El actor dejó varias declaraciones, entre ellas manifestó que «tenés que ser muy ignorante para desvalorizar la UBA». Entonces la conductora remarcó que fue muy educado porque no atacó a Guillermo Francella como sí hicieron otros colegas.

«Yo lo conozco a Francella de joven, fuimos novios. Es un gran actor, una gran estrella, tiene el derecho a hablar y a opinar con libertad. Le dieron mucho y muy fuerte los colegas y no me gusta nada eso. No me gusta nada que le den a Francella, es injusto que le den a Francella, un hombre que podría vivir en España y ganar fortunas, le pegaron demasiado», manifestó Barbieri.

Entonces el periodista Ricardo Canaletti acotó que «son todos K los que lo criticaron a Francella. Dejame de embromar y empezando por este muchacho (por Furriel), terminaron todos en España».

Pero Carmen lo cruzó y le consultó si él no haría lo mismo: «A ver si a vos te dan para hacer la Cámara del Crimen en España y no vas a ir… Callate panqueque».

Canaletti se defendió y apuntó contra Furriel: «No entendés que no le estoy dando con un caño a Francella, le estoy dando con un caño al barbeta este (por Furriel), este tipo habla porque está en España, ¿quién mierda lo conoce?, se las picó, ¿qué película hizo este tipo?».

La vez que Canaletti se enojó con la producción de Mañanísima

El periodista de policiales, se enojó cuando participaba de Mañanísima, el programa de El Trece en el que es panelista. En medio de un debate sobre Fátima Florez, el columnista pretendía dar su opinión pero sus compañeros no se lo permitían, razón por la cual se enojó y lo hizo saber.

«¡No me escuchan. Es un lío. Hablan todos juntos!», dijo Canaletti, indignado con Estefi Berardi, Diego Ramos, Lucas Bertero y Majo Martino, los panelistas del programa que conduce Carmen Barbieri.