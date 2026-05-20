Marcelo Tinelli vuelve al periodismo deportivo y cubrirá el Mundial 2026

Marcelo Tinelli durante el anuncio de su regreso al periodismo deportivo

Marcelo Tinelli fue presentado oficialmente como una de las nuevas figuras de Infobae para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y marcará así su regreso formal al periodismo deportivo después de más de tres décadas.

El anuncio se realizó este martes en la histórica Casa Palanti, donde el conductor habló sobre esta nueva etapa laboral vinculada nuevamente al fútbol, una de sus grandes pasiones antes del éxito masivo de la televisión de entretenimiento.

El regreso de Tinelli al fútbol después de 30 años

Durante la presentación, Tinelli recordó que su primer gran amor profesional fue el periodismo deportivo y reconoció que no cubría un Mundial de manera formal desde 1994.

“Más allá de lo que fue Videomatch y todo lo que pasó después, el deporte siempre estuvo muy ligado a mi vida”, expresó el conductor, emocionado por volver a involucrarse en una cobertura mundialista.

Cómo será su trabajo en el Mundial 2026

Según explicó, estará al frente de transmisiones especiales los lunes, miércoles, viernes y domingos, siguiendo toda la actividad de la Selección argentina durante la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Tinelli también contó que ya comenzó a organizar el trabajo desde su casa y que incluso armó un cronograma especial para preparar cada emisión.

Daniel Hadad explicó cómo surgió la propuesta

Desde Estados Unidos, Daniel Hadad participó del evento mediante una videollamada y reveló que la idea nació durante una charla informal entre ambos en Buenos Aires.

“A Marcelo lo conozco desde hace más de treinta años y siempre tuvo una pasión enorme por el fútbol”, aseguró el fundador de Infobae al darle la bienvenida oficial a esta nueva etapa profesional.

Con información de Infobae