“Menos, muchaches, menos”: Fito Páez enfrentó silbidos y abucheos en Buenos Aires

Fito Páez quedó envuelto en críticas por parte de su propio público durante el cuarto recital en el Movistar Arena, que se celebró este martes en el microestadio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos seguidores silbaron y abuchearon al artista, aburridos, porque tocó completo su último disco llamado Novela en el inicio del show. Más tarde, el músico respondió duramente desde el escenario.

El recital comenzó con la interpretación completa de Novela, una ópera rock que Páez trabajó durante décadas y que presentó oficialmente en marzo en Rosario. La propuesta ocupó más de una hora del concierto y generó distintas reacciones entre el público.

Un público inconforme con la propuesta de Fito Páez en el inicio del show

Según publicó Infobae, el rosarino había anticipado en sus redes sociales que presentaría por primera vez en Buenos Aires las 25 canciones de Novela. “¿Y si el miércoles despido Novela en el Movistar? ¿Por qué no?”, expresó en un video antes del recital.

Mirá este. "Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar… No te escucho man". Molesto Fito 😅 pic.twitter.com/iAcbE2E03N — Esteban Lafuente (@emlafuente) May 21, 2026

Mientras avanzaba el show, parte de los asistentes mostraron su inconformidad. Algunos espectadores se levantaron hacia los sectores de comida y otros aguardaron la llegada de los clásicos con la mirada puesta en el celular. Los silbidos aparecieron antes del cierre de la presentación de Novela.

La tensión se hizo evidente cuando Fito Páez volvió al escenario para interpretar “El amor después del amor”. Desde allí apuntó hacia una de las plateas y lanzó con un tono irónico: “Canten más fuerte, man. No te escucho nada. Más fuerte”.

Minutos después volvió a confrontar a quienes habian abucheado el repertorio. “Menos, muchaches, menos. Porque está bueno todo, el polvo está bueno lento también. Está bueno detenerse a escuchar al otro, porque te están haciendo un regalo”, expresó desde el escenario.

Fito también dejó en claro que no modificaría la lista de canciones pese a la reacción de algunos sectores del estadio. “No va a faltar nada acá, porque yo no saco temas para poner”, sostuvo durante el show.

El recital continuó con una serie de clásicos que generaron una respuesta distinta del público. Sonaron temas como “La rueda mágica”, “Ciudad de pobres corazones” y “Mariposa Technicolor” y el cierre mostró un clima muy diferente. El cantante se vio entusiasmado: hizo participar a las plateas en varios coros y mantuvo un intercambio constante con el público mientras avanzaban los temas más conocidos de su carrera.

El mensaje de Fito Páez después del recital con polémica

“Como te quiero Buenos Aires, sabés cómo te conozco”, expresó casi en el cierre el artista. Luego, ya fuera del escenario, publicó un mensaje en redes sociales sobre lo ocurrido durante la noche. “¡Nunca voy a olvidar esta noche! ¡Este concierto! Me sentí más vivo que nunca”, escribió el rosarino junto a fotos y videos del recital.

En el mismo posteo, describió las sensaciones que le dejó el show: “Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo”. El mensaje cerró con otra referencia al estrecho vínculo con su público porteño. “Me encantás Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada”, expresó.