Ricardo Montaner contará su historia en una serie biográfica de diez episodios

Durante la última emisión de Por el mundo, el programa que conduce Marley por Telefe, Ricardo Montaner hizo una revelación inesperada que llamó la atención del público. En medio de un recorrido por las calles de Madrid, el cantante confirmó que su vida llegará a la pantalla en formato de serie biográfica.

Este proyecto será muy diferente al reality «Los Montaner» porque no e centrará en la vida familiar del artista, sino que mostrará su historia en la música.

Ricardo Montaner reveló que están haciendo castings para su serie biográfica

Mientras caminaban por distintos puntos emblemáticos de la capital española, el reconocido cantante contó que el proyecto ya está en marcha y atraviesa una etapa clave de producción. Según explicó, la serie contará con diez episodios y repasará los momentos más importantes de su historia personal y profesional.

Montaner detalló además que la biopic estará a cargo de Mandarina Contenidos, la productora argentina, y que actualmente se encuentra en proceso de casting. “Ya empiezan a hacer los primeros castings”, reveló el artista, dando cuenta del avance del proyecto.

La serie buscará retratar desde sus comienzos en la música hasta su consagración internacional, pasando por los desafíos y experiencias que marcaron su carrera. Con música, emoción y aspectos íntimos poco conocidos, la producción promete mostrar una faceta inédita del artista.