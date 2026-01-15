Invitado de lujo: Ricardo Montaner estará en el programa de Marley

El conductor Marley tendrá este domingo a las 21:00 en Por El Mundo, a un invitado de lujo, ya que, viajará a Madrid para un mano a mano imperdible con Ricardo Montaner, previo a los esperados shows que dará el reconocido artista próximamente en Argentina.

Marley viaja a Madrid y se reúne con Ricardo Montaner en Por el Mundo

El cantante ofrecerá tres shows en el Movistar Arena y, tras agotar las localidades de los días 21 y 22 de febrero, agregó la fecha del 27 de febrero para que el público argentino pueda disfrutar de su música.

El nuevo show, producido por Fenix Entertainment, llega en el marco de “El Último Regreso World Tour 2026”, la gira que marca el regreso del artista a los escenarios tras varios años de pausa.

Este domingo, Montaner recibirá a Marley y a Mirko en su casa de la capital española y también compartirán un imperdible recorrido por las ferias de la ciudad y los principales puntos turísticos, además de probar los platos típicos españoles.