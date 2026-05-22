Preocupación por Christian Petersen: su hijo aclaró los verdaderos motivos de la internación

La salud de una de las figuras más respetadas de la gastronomía argentina vuelve a encender las alarmas: Christian Petersen fue ingresado de urgencia en el Hospital Alemán durante las últimas horas del jueves, apenas cuatro meses después de haber recibido el alta por un cuadro crítico sufrido en la Patagonia. En este contexto, su hijo aclaró los verdaderos motivos de su situación y señaló que hubo tergiversación de los hechos.

Inicialmente, la noticia fue confirmada en el programa LAM (América TV) por la periodista Pilar Smith, quien detalló que el chef Christian Petersen arribó a la institución de la Ciudad de Buenos Aires acompañado por su esposa.

Según los primeros reportes televisivos, el diagnóstico inicial que determinó su hospitalización habría estado vinculado a un episodio de salud mental, motivo por el cual fue derivado de forma directa al área especializada tras ser estabilizado en la guardia médica.

Habló el hijo de Christian Petersen y desmintió los rumores: «Son chequeos del corazón»

Ante la ola de especulaciones y versiones cruzadas que circularon en los medios televisivos, la familia del prestigioso cocinero rompió el silencio para llevar tranquilidad. En diálogo exclusivo con Teleshow, Hans Petersen, hijo del chef, desmintió de forma categórica que su padre hubiera ingresado por un cuadro de estrés o un brote psíquico.

El joven precisó que la presencia de Christian Petersen en el Hospital Alemán responde estrictamente a «un seguimiento de observación terapéutica integral«, programado como parte de los controles de rutina tras el grave incidente cardíaco que sufrió meses atrás en la Patagonia.

Hans Petersen detalló que el objetivo principal de la internación actual es monitorear el correcto funcionamiento del corazón y evaluar la adaptación física de su padre, luego de haber estado en terapia intensiva durante el verano.

Asimismo, el joven se mostró profundamente afectado por la viralización de diagnósticos falsos sobre la salud del chef: «Lamentamos la difamación y falsa información que corren de eje la situación, pasando por alto que están hablando de la salud de una persona y su familia«, concluyó de forma tajante, agradeciendo a su vez las muestras de afecto de quienes se acercaron con buena fe a consultar por la evolución de Christian Petersen.

Christian Petersen y los detalles de su ingreso al Hospital Alemán: cuál es su estado de salud

El panorama clínico actual de Christian Petersen se maneja bajo un estricto hermetismo institucional; de acuerdo con la información brindada por Smith en la pantalla de América TV, el empresario gastronómico habría experimentado un brote psicótico agudo acompañado de alucinaciones al momento de su llegada.

Los profesionales médicos del Hospital Alemán lograron contener el cuadro inicial y se espera que en las próximas horas de este viernes, o durante la jornada del sábado, la dirección del nosocomio emita un parte médico oficial con el consentimiento de la familia.

Al respecto, el conductor Ángel de Brito recordó los antecedentes médicos del cocinero, haciendo alusión al complejo episodio que vivió a finales del año pasado mientras escalaba el volcán Lanín.

En aquella oportunidad, el entorno de Christian Petersen había intentado preservar la intimidad hablando del «Mal de Montaña», aunque luego se confirmó que el cuadro revestía una gravedad mayor. «No tiene por qué contarlo, eso es cierto, pero ojalá se ponga bien y se recupere», expresó el periodista, reflejando el sentimiento de cautela que impera en los medios de comunicación hoy.

El antecedente del volcán Lanín y la lenta recuperación de Christian Petersen

Esta nueva internación en el Hospital Alemán se produce en un contexto donde el propio chef había admitido no encontrarse al cien por ciento de sus capacidades, tras la falla multiorgánica sufrida en San Martín de los Andes y su posterior traslado en avión sanitario a Buenos Aires.

Luego del episodio en el volcán Lanín, Christian Petersen había recibido el alta clínica el pasado 6 de enero 2026. Desde entonces, el cocinero optó por un perfil extremadamente bajo, abocándose a sus proyectos privados y declinando amablemente las entrevistas periodísticas.

«Todavía me estoy recuperando«, había manifestado el propio Christian Petersen la semana pasada a través de un mensaje de WhatsApp a La Nación, excusándose de participar en una producción de cocina.

Luego de conocerse su estado, las muestras de afecto y los deseos de pronta recuperación por parte de sus colegas y seguidores se han multiplicado en las redes sociales durante la mañana de hoy, mientras la comunidad gastronómica aguarda que las autoridades del Hospital Alemán aporten claridad y tranquilidad sobre la evolución de su estado de salud general.