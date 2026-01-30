Christian Petersen reconstruyó el episodio que sufrió en San Martín de los Andes y lo mantuvo 26 días internado

Christian Petersen habló por primera vez en profundidad sobre el grave episodio de salud que sufrió durante una excursión al volcán Lanín, en Neuquén, y que lo mantuvo 26 días internado en terapia intensiva.

El hecho ocurrió el 18 de diciembre, cuando el chef se descompensó en medio del ascenso y sufrió una falla multiorgánica.

“Me desperté con ganas de vivir”: la experiencia que marcó a Christian Petersen

En una entrevista reciente que dio al diario La Nación, el cocinero reconstruyó paso a paso lo sucedido y explicó que su colapso fue el resultado de una combinación de factores físicos y emocionales.

Según relató, había viajado a San Martín de los Andes para visitar a un familiar y decidió sumarse a la subida al volcán, pese a no tener experiencia en andinismo.

A mitad del trayecto, notó que la situación no era la que había imaginado y decidió descender antes de llegar a la cumbre.

En ese contexto, reconoció que atravesaba un período de alto estrés personal, marcado por la muerte reciente de un socio, conflictos laborales y antecedentes de ataques de pánico.

Tras el descenso, fue trasladado en ambulancia a un hospital local y, al detectarle una arritmia severa, los médicos decidieron operaron de urgencia: “Me medicaron y, desde ahí, hay casi 30 días de los que no recuerdo nada”.

Petersen despertó recién en el Hospital Alemán, en Buenos Aires, rodeado de su familia y ahi fue cuando tomó dimensión de la gravedad del cuadro y del riesgo vital que había atravesado: “Me dijeron que casi me muero. Me desperté con muchas ganas de vivir”.

Los médicos determinaron que su estado se produjo por la acumulación de múltiples causas, una intoxicación previa contraída en Brasil, que podría haber sido dengue o zika, un virus cardíaco, un principio de neumonía, el estrés extremo y el esfuerzo físico en la montaña.

En otro tramo de su testimonio, el chef se refirió con firmeza a las versiones que circularon en redes y algunos medios, donde se insinuaba un supuesto consumo de drogas durante la excursión.

“Dicen cosas horribles que no son verdad. Me duele y no entiendo cómo se puede mentir tanto”, afirmó.

También negó haber actuado de manera irresponsable durante la subida y rechazó versiones que lo acusaban de actitudes prepotentes o de haber puesto en riesgo al grupo.

Tras recibir el alta, contó que apenas podía caminar y que sufría temblores en una de sus manos, aunque hoy se encuentra en pleno proceso de rehabilitación, recuperando de manera progresiva su fuerza física y reeducando músculos y neuronas.

Finalmente, el chef reconoció errores y aprendizajes: “Esta experiencia me enseñó a escuchar más a mi familia, a cuidarme y a ir más despacio. Tengo que ser más amigo mío”.