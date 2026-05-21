Preocupación por la salud de Christian Petersen: volvió a ser internado tras sufrir un cuadro de alucinaciones

Preocupación por la salud de Christian Petersen: fue internado nuevamente a cuatro meses de recibir el alta.

El chef y ex jurado televisivo Christian Petersen volvió a ser internado y generó preocupación en el mundo del espectáculo, apenas cuatro meses después de haber recibido el alta médica tras un delicado episodio de salud.

Según trascendió, Petersen habría ingresado nuevamente a una clínica luego de presentar un fuerte cuadro de alucinaciones. De acuerdo con la información difundida, los médicos lograron estabilizarlo y posteriormente fue trasladado a un pabellón psiquiátrico para continuar bajo observación.

Hasta el momento no se emitió un parte médico oficial sobre su estado de salud, aunque allegados y familiares siguen de cerca su evolución.

El reconocido cocinero ya había atravesado una internación de 26 días meses atrás, luego de sufrir una descompensación mientras realizaba una actividad de escalada en la zona del volcán Lanín, en la Patagonia.

En aquel momento, Petersen había hablado públicamente sobre lo ocurrido y aseguró: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

La nueva internación volvió a generar preocupación entre sus seguidores y en el ambiente televisivo, donde Petersen se destacó durante años como conductor y jurado de programas gastronómicos.