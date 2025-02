Roberto Piazza sobre su encuentro con Javier Milei: «no tiene nada en contra de los gays, solo se fue a los extremos»

Tras las acusaciones de homofobia y transfobia luego de su discurso en el Foro de Davos, el presidente Javier Milei invitó al diseñador Roberto Piazza y a su marido Walter Vázquez, para compartir una cena. El artista le aseguró a varios medios que Milei no tiene nada en contra de la comunidad LGBTIQ+, siempre y cuando no involucren al Estado.

Roberto Piazza comentó que le dijo Javier Milei en la Quinta de Olivos

El modisto Roberto Piazza habló con TN, tras ser recibido por Yuyito González y Javier Milei en la Quinta de Olivos. El encuentro se dio luego de la Marcha Federal LGBTIQ+ Antifascita en contra de los dichos Milei, quien en el Foro Económico de Davos asoció a las personas homosexuales y transgénero con la pedofilia.

El diseñador de 65 años comentó que tras el discurso de Milei comenzó a recibir muchos mensajes de odio, por lo que decidió comunicarse con la pareja del presidente. “Entonces como yo soy muy amigo de ‘Yuyito’, de Amalia, hace 42 años que nos conocemos y de Pato Bullrich y le escribo a ellas dos porque me empecé a sentir muy mal yo, como persona y como artista y como gay que soy”, explicó.

Además, agregó que los comentarios del presidente le habían “hecho ruido”. “Era como raro, no lo lograba entender”, dijo. “(Milei) Me dijo que esa frase la había usado como una comparación extrema, pero en realidad no es lo que él siente la verdad«, dijo sobre lo que charlaron durante la cena.

«No tiene nada con los gays, ni conmigo, ni con ninguno. No le importa que un chico quiera transformarse en mujer, ni hacerse operación transgénero, ni ponerse hormonas, siempre y cuando sea mayor de edad y no sea del Estado, que no sea de la plata nuestra”, aseguró.

Luego, concluyó: «No tengan ningún tipo de miedo, ni problema porque no es cierto, no está en contra de nada. ¿Se fue a los extremos cuando dijo eso? Sí, el mismo me lo dijo”.