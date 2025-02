Javier Milei contra María Becerra por su show en la Fiesta de la Confluencia 2025: el controversial meme

Luego de que la cantante María Becerra pasara por la Fiesta de la Confluencia 2025 y criticara al gobierno nacional por su falta de colaboración para apagar los incendios en la Patagonia, el presidente Javier Milei compartió un controversial meme burlándose de ella en su cuenta oficial de Instagram. Qué pasó.

Javier Milei respondió a las críticas de María Becerra en la Fiesta de la Confluencia 2025, con una publicación que la difama

María Becerra pasó por la Fiesta de la Confluencia 2025 y batió records: la cantante tuvo una de las audiencias más grandes del evento en general. Según aseguró Warner Music, la productora que la patrocina, en el festival neuquino cantó ante más de 500.000 personas.

La artista aprovechó la ocasión para criticar al gobierno de Javier Milei y apelar a la solidaridad del publico, en el contexto de los graves incendios que azotan a la Patagonia. «No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros», señaló «la nena de Argentina«.

«Demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes. Si quieren, pueden ir a mis historias de Instagram que hay información muy importante para donar, para que puedan ir aviones hidrantes a seguir apagando el fuego, que es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer», continuó.

“Muchas familias perdieron sus casas, hay miles de hectáreas quemadas, hay gente que murió, hay animales que están muriendo. A nuestra Patagonia le están haciendo mucho daño, así que sigamos ayudando y sigamos mostrando que Argentina es fuerte y solidaria”, cerró María Becerra.

Esta no es la primera vez que la artista de Quilmes se posiciona en contra del gobierno nacional. Semanas atrás, «la nena de Argentina» convocó y asistió a la Marcha Antifascitas y Antiracista LGBTIQ+, tras los dichos homofóbicos y transfóbicos de Javier Milei en el Foro de Davos.

Las opiniones de Becerra no le cayeron nada bien a los militantes de La Libertad Avanza, quienes difundieron en X (Twitter) una noticia falsa donde aseguraban que María cobró 100 millones de pesos por su presentación en la Fiesta de la Confluencia 2025. La fake new citaba a un medio que no existe y no hay información oficial sobre el monto que realmente cobró la artista por su show.

Durante la mañana de este miércoles, el presidente Javier Milei compartió un meme en sus historias de Instagram, donde se ve a María yéndose con maletines llenos de dinero tras «pedirle a la gente que done plata para Neuquén«.

El meme que publicó Javier Milei en su cuenta de Instagram, contra María Becerra.-

Javier Milei y su fijación con las artistas que critican su gobierno: ¿es María Becerra la nueva Lali?

Esta no es la primera vez que Javier Milei se burla de una artista por criticar sus políticas. Su «pelea» con Lali Espósito se extendió durante meses, luego de que la cantante opinara sobre su gobierno.

El presidente la llamó en más de una ocasión «Lali Depósito» o «Ladri Depósito» y aseguró que hizo la mitad de su carrera en el sector público, con recitales gratuitos pagados por los municipios o las provincias. Sin embargo, Espósito trabaja desde los 11 años en el sector privado, en novelas juveniles como «Floricienta» o «Casi Ángeles«.

El enfrentamiento escaló y muchos artistas defendieron a la cantante, acusando la actitud de Milei de antidemocrática por ensañarse con Espósito solo por expresarse en contra sus políticas. Lali terminó dedicándole una canción al presidente titulada «Fanático», que fue todo un hit.

Una situación similar ocurrió cuando la actriz Cecilia Roth se posicionó en contra del desfinanciamiento del INCAA y la falta de apoyo a la cultura nacional. “Creo que el Gobierno está censurando, ni hablar. Estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco”, señaló Roth.

Ante esto, Milei escribió un tuit asegurando que la artista solo vende 600 entradas por semana en la obra de teatro que protagonizaba: «hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura«.

Sin embargo, Cecilia Roth terminó agradeciéndole al libertario en una entrevista radial, ya que aseguró que desde su cruce agotaron las entradas para la obra «La Madre», que protagonizaba en enero de este año.