Modificación a la Ley de Identidad de Género: «Va a generar serios problemas de salud mental»

Estupor. Eso es lo que sintieron las familias de “GAIA – Nueva Crianza” que acompañan a infancias y adolescencias trans en Neuquén y Río Negro cuando se enteraron de la modificación que hizo Javier Milei a la Ley de Identidad de Género.

Tras la multitudinaria Marcha Antifascista y Antirracista que se dio en todo el país la semana pasada, el presidente volvió a atacar a colectivos LGBTIQ+. En esta oportunidad fue en TV por La Nación +. En diálogo con Esteban Trebucq volvió a sembrar odio y confusión sobre las personas trans.

“¿Sabías que la provincia de Buenos Aires tiene 240 centros de hormonización? A mí me parece un horror. ¿A vos te parece que una criatura, que un menor está en condiciones de saber…? No sé qué piensa la gente, desde mi punto de vista que le amputen los genitales a una criatura mientras que le llenan la cabeza que es otra cosa distinta a lo que dice su biología…eso de separar el género de la biología, no es gratis”, dijo. Después salió un comunicado del gobierno nacional y finalmente la decisión quedó publicada el jueves en el Boletín Oficial.

Así el gobierno modificó la Ley de Identidad de Género. Específicamente el artículo 11 que prohíbe los tratamientos médicos para menores de edad. La nueva norma imposibilita la realización de intervenciones quirúrgicas de reasignación sexual y tratamientos hormonales en personas menores de 18 años, incluso con el consentimiento de sus representantes legales.

Hasta ahora, la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012, permitía que un menor de edad se sometiera a procesos hormonales con el consentimiento de sus padres, y en caso de desacuerdo, era posible acudir a la Justicia para obtener una autorización. Con el nuevo decreto, queda prohibido para menores de 18 años.

Según el gobierno, esta medida se basa en la premisa de proteger el “interés superior del niño” y argumenta que los menores no poseen la madurez suficiente para tomar decisiones sobre procedimientos irreversibles que podrían afectar su desarrollo futuro.

“Vamos a recurrir a la Justicia y la Corte Interamericana si es necesario, Milei no puede modificar una ley por decreto”, expresó la Federación Argentina LGBT+. Otras organizaciones sociales alertaron sobre la imposibilidad de que las leyes sean regresivas. Es decir, que quiten derechos conquistados.

Daniela Maidana de “GAIA – Nueva Crianza” alerta sobre las mentiras que se dicen desde el gobierno nacional: “Los tratamientos hormonales acompañan un desarrollo saludable de la persona. Son una afirmación de género y no hay mutilaciones. Lo que hacen, al contrario, es que la persona pueda vivir una vida saludable”.

Y pone el foco en un rol muy importante que tienen los procesos de hormonización: “Los tratamientos influyen de manera positiva en la salud mental de las personas y jóvenes, porque les permiten habitar en un cuerpo que sienten como propio”. Por eso, para ella las primeras consecuencias que se sentirán con este decreto son “angustia y graves problemas en la salud mental de la población trans”.

Y, por último, advierte sobre un punto que pasó inadvertido: “En Argentina a partir de los 16 las personas tienen plena capacidad para decidir sobre su cuerpo, así lo establece el Código Civil y Comercial por eso este decreto va en contra de la normativa vigente. En Argentina, se va a tratar distinto a las personas trans que al resto de la población, por impedirles decidir sobre sus cuerpos”.

Y cierra: “Esta igualdad ante la ley, de la que habla Milei, tiene grandes falencias con la población trans”.