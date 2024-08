Rocío Marengo ¡sin filtro!, reveló que tuvo un romance con el «Kun» Agüero

Rocío Marengo estuvo como panelista en LAM y opinó sobre todos los temas que se hablaron en el programa. Cuando contaron sobre la nueva paternidad de Juan Sebastián «La Brujita» Verón, la actriz recordó que junto con Nazarena Vélez habían salido con algunos jugadores de aquella época.

Rocío Marengo recordó amores del pasado: ¿a quiénes nombró?

Marengo contó que estuvo de novia con Sebastián Sosa, un jugador uruguayo que tuvo un mal desempeño cuando ella fue a verlo a la cancha.

Después intentó decirle en secreto a Ángel de Brito el nombre de otro jugador con el que tuvo un romance, pero no solo se escuchó sino que la cámara la enfocó mientras decía su nombre.

«Kun Agüero», dijo Marengo, sorprendiendo a todas sus compañeras, que rápidamente le señalaron que se había escuchado. La actriz intentó decir que estaba hablando sobre una amiga, pero ya era tarde, nadie creyó esa versión.

Cómo fue la confesión de Rocío Marengo

Rocío Marengo: -Le pregunté a Naza si ella estuvo con Palermo.

Nazarena Vélez: -Ojo con lo que preguntás que yo puedo repreguntar.

Rocío: -¿Recordás algún jugador buena onda con el que hayas salido y que tengas lindos recuerdos?

Nazarena: -No.

Ángel de Brito: -¿Vos saliste con algún jugador?

Rocío: -Sí.

Ángel: -¿Con quién? ¿De qué equipo?

Rocío: -Bueno, como Naza, que hemos salido…

Nazarena: -¿Por qué me metés a mí?

Ángel: -¿Con Palermo también?

Rocío: -No, con Palermo no. Era el exmarido de mi amiga Jaqueline Dutra. Ella la última vez me recomendó a uno que vendía unas cremas.

Ángel: -¿Pero vos fuiste muy botinera?

Rocío: -No, poquito.

Nazarena: -No mientas que te estoy escuchando.

Rocío: -Tuve algún novio, pero poquitos. Yo trabajaba en Mar de fondo y a Alejandro Fantino no le gustaba que yo me vincule…

Fernanda Iglesias: -Ya sé con quién saliste, con Javi García. El que salió con Guillermina Valdés.

Rocío: -No, no. Yo salí con el Bombón Rosada. Jugó en Chacarita y en Boca. La familia es un amor… Después tuve otro novio que jugaba en la Selección uruguaya, Sebastián Sosa. Era el arquero.

Ángel: -(Se tapó la cara y le dijo a Rocío el nombre de un futbolista).

Rocío: -No con Higuaín no salí.

Ángel: -Me gusta que reserves la pregunta, jaja.

Rocío: -Pero vení que te cuento esta (se tapó la cara y dijo Kun Agüero).

Fernanda: -¡Se escuchó!

Ángel: -Pero se escucha, boluda. ¿Saliste con el Kun Agüero? Ahora vamos a desarrollar todo este tema.

Rocío: -Se entendió mal. Quería decir que él salió con una amiga.

Ángel: -Llamada Princesita. ¡Dale! Ya no la podés arreglar.

Con información de Noticias Argentinas