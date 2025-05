Rosmery Maturana es la confidente de Javier Milei: ¿Qué dijo de Yuyito González?

El supuesto triángulo amoroso que involucra a Rosmery Maturana, Yuyito González y el presidente Javier Milei sumó un nuevo capítulo este martes 29 de abril de 2025, tras las explosivas declaraciones de la ex asesora de imagen del mandatario en el programa A la tarde de América TV. En una comunicación telefónica, Maturana negó ser “la tercera en discordia” en la reciente separación entre Milei y González, pero sorprendió al revelar detalles de su relación cercana con el presidente, asegurando ser su confidente desde hace cuatro años.

“Yo soy amiga de Javier. Manejamos un vínculo muy lindo de amistad, sinceridad y contención, hace cuatro años. No hemos tenido un touch and go, no porque no se haya dado, sino porque así lo decidimos”, afirmó Maturana, dejando claro que su relación con Milei se mantuvo en el plano platónico por decisión mutua. Sin embargo, las revelaciones no terminaron ahí.

En el programa Viviana en vivo, cuando Viviana Canosa le preguntó si sabía muchas cosas y si había gente que podría temer sus declaraciones, Maturana respondió con un contundente “todos”, sugiriendo que guarda información sensible sobre el entorno del presidente.

Rosmery Maturana es la confidente de Javier Milei: ¿Dónde vive?

La ex asesora, quien vive a pocas cuadras de la Quinta de Olivos, también compartió un dato íntimo sobre Milei: “¿Cómo sabes que es sonámbulo? Porque me lo contó, me cuenta todo. Yo sé todo, lo adoro. Me hablo con él hace cuatro años. Soy su confidente, pero hace 15 días que no me habla”. Este distanciamiento reciente coincide con el revuelo mediático tras la ruptura de Milei con Yuyito González, anunciada hace poco más de una semana, lo que alimentó aún más los rumores sobre el rol de Maturana en la vida del presidente.

El escándalo toma más relevancia al recordar las propias declaraciones de Milei en entrevistas pasadas, donde se describió como mujeriego, admitiendo su gusto por los tríos y asegurando que sus noviazgos no suelen durar más de seis meses. Sin embargo, Maturana contradijo esta afirmación al señalar que, en su caso, Milei ha tenido relaciones que superaron ese plazo, dejando entrever que su conocimiento sobre la vida amorosa del presidente es profundo.