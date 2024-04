Roxy Vázquez sobre Luciano Castro: «Es una de las personas que más me maltrató»

La conductora de Tempraneros (TN) visitó Socios del Espectáculo (El Trece) para contar cómo fue su recuperación tras haber sido internada por contraer dengue. La conductora del noticiero matutino de TN relató todas sus vivencias a raíz de la enfermedad que la tuvo a maltraer durante todo marzo, y no dudó en afirmar que el ex de Flor Vigna fue una de las personas que más la maltrataron a lo largo de su relativamente extensa carrera periodística.

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich le preguntó a Roxy: “¿Y Flor Vigna, te gusta el caso con Luciano Castro?”, ella aprovechó para decir que: “Luciano Castro es una de las personas que más me maltrató en notas, nunca lo voy a olvidar”.

«Me decía: ‘Ay, no. Preguntame de mi trabajo como actor, no estas pavadas de chimentos‘. Pero a la gente le importa con quién estás saliendo… yo tengo que preguntar todo. ‘Pero ese tipo de periodismo que vos hacés, a mí no me gusta’, decía», detalló la comunicadora.

Qué le pasó a Roxi Vázquez

Roxy Vázquez contó que fue internada dos veces en menos de un mes de recibir el primer alta por dengue y generó preocupación.

A través de historias de Instagram, la conductora se había mostrado desde el hospital y había escrito: «Dengue parte 2. Gracias a mi familia y amigos por estar. Gracias a todos mis compañeros del noti y del canal por preocuparse y ofrecer su ayuda».

«Cuídense por favor, el dengue no es joda», concluyó. Tras la incertidumbre que tuvo por su salud, Roxy Vázquez había dialogado con TN Show y aclaró: «Es un cuadro derivado de un sistema inmune que quedó débil después del dengue, no es dengue».