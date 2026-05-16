Conflicto en Medio Oriente: Israel afirmó haber eliminado al máximo jefe de Hamás en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron un comunicado confirmando la muerte de Ezedin Al Haddad, líder de Hamas, estratega y jefe del ala militar del grupo tras un ataque aéreo realizado anoche.

El gobierno israelí mencionó que Al Haddad “mantuvo estrechos vínculos con la cúpula de Hamas” y cumplió un “papel fundamental en el dominio terrorista de Hamas” situado en Franja de Gaza.

Al Haddad asumió el liderazgo militar y político de Hamas en Gaza, luego del asesinato de Mohammed Sinwar en mayo de 2025. El ataque se efectuó bajo el título de “ataque de precisión” llevado a cabo en la ciudad de Gaza.

“Durante toda la guerra, Al Haddad participó en la retención de numerosos rehenes israelíes en poder de Hamas. Dirigió el sistema de rehenes de Hamas y se rodeó de rehenes en un intento por evitar su eliminación” declaró la fuerza armada israelí en sus redes sociales.

Israel acusó a Al Haddad como el artífice de los ataques del grupo terrorista en territorio Israelí. « Dirigió la planificación y ejecución de la masacre del 7 de octubre y la gestión de las operaciones de combate contra nuestro país».

🔴ELIMINATED: Izz al-Din al-Haddad, Head of Hamas’ military wing and one of the last senior commanders involved in the planning of the October 7 massacre.



Following the elimination of Mohammed Sinwar, Haddad assumed his role and worked to rebuild Hamas’ capabilities and planned… pic.twitter.com/6TW7Wewt7m — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2026

Conflicto en Medio Oriente: Estados Unidos será el intermediario para lograr un alto al fuego entre Líbano e Israel

En simultáneo, el ejército israelí se encuentra en combate ante las fuerzas del grupo pro-iraní Hezbollah, que comenzó sus ataques tras los bombardeos israelo-estadounidenses del 28 de febrero.

Pese a los ataques, tanto Líbano como Israel extenderán el alto al fuego que expiraba mañana por otros 45 días. El presidente estadounidense Donald Trump mostró su respaldo a Israel, pero también expresó su inquietud por el control del sur del Líbano por parte de las tropas israelíes.

Miembros políticos de ambos países se reunieron durante dos días en Washington y anunciaron la extensión del cese al fuego. El departamento de Estado de Estados Unidos organizará negociaciones con ambas partes a inicios de junio con el objetivo de alcanzar un acuerdo político permanente.