Oriana Sabatini y Paulo Kablan estrenan la segunda temporada de “True Crime” en OLGA: el primer caso será el crimen de José Luis Cabezas

Este domingo a las 20, Oriana Sabatini y Paulo Kablan estrenarán la segunda temporada de True Crime, el exitoso ciclo On Demand de OLGA que reconstruye algunos de los casos policiales más impactantes y conmocionantes de la historia argentina.

Luego del fuerte impacto que tuvo la primera entrega —que superó las 1.2 millones de reproducciones y se convirtió en uno de los contenidos más comentados dentro de la plataforma— el programa volverá con nuevos episodios centrados en historias reales que marcaron al país.

En el debut de esta nueva temporada abordarán uno de los crímenes más recordados de la Argentina: el asesinato de José Luis Cabezas, el fotógrafo de la revista Noticias que logró obtener la imagen pública de Alfredo Yabrán, un empresario que hasta ese momento evitaba aparecer en los medios y mantenía un perfil extremadamente reservado.

El caso Yabrán y el crimen que conmocionó al país

El asesinato de Cabezas ocurrió el 25 de enero de 1997 en Pinamar y rápidamente se transformó en uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente argentina por su impacto político, judicial y mediático.

El fotógrafo fue secuestrado, asesinado y luego encontrado dentro de un auto incendiado. La investigación reveló una trama compleja que involucró a integrantes de la llamada “Banda de Los Horneros”, miembros de la Policía Bonaerense y conexiones con el entorno de Yabrán.

La frase “No se olviden de Cabezas” se convirtió desde entonces en un símbolo de lucha por la libertad de prensa y el pedido de justicia.

Cómo será la nueva temporada de “True Crime”

Según adelantaron desde OLGA, esta segunda temporada buscará profundizar en el costado humano, político y social de cada caso, con una narrativa documental combinada con análisis periodístico y reconstrucciones detalladas.

La participación de Paulo Kablan aportará nuevamente el enfoque policial y judicial, mientras que Oriana Sabatini sumará una mirada más emocional y generacional sobre hechos que todavía generan impacto en la sociedad argentina.

El ciclo estará disponible On Demand a través de las plataformas digitales de OLGA y se espera que continúe explorando otros expedientes criminales que tuvieron enorme repercusión pública.

El crecimiento de OLGA y el auge del true crime en streaming

En los últimos años, los contenidos de true crime crecieron de manera exponencial tanto en plataformas internacionales como en producciones argentinas. Series, documentales y podcasts sobre crímenes reales se transformaron en uno de los géneros más consumidos por el público joven y adulto.

En ese contexto, OLGA logró posicionar True Crime como uno de sus formatos más vistos, combinando investigación periodística, archivos históricos y un lenguaje más cercano a las nuevas audiencias digitales.