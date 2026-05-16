Wanda Nara quiere a Daniela Christiansson, la pareja de Maxi López, en MasterChef Celebrity

Con los preparativos de una nueva edición de MasterChef Celebrity ya en marcha, comenzaron a trascender los primeros nombres convocados para el exitoso reality de Telefe. El estreno estaría previsto para después del final de Gran Hermano: Generación Dorada, una de las apuestas más fuertes del canal para este 2026.

Wanda Nara terminará una película antes de comenzar las grabaciones

Según trascendió, las grabaciones del ciclo culinario comenzarían en las próximas semanas, una vez que Wanda Nara finalice con el rodaje de ¿Quieres ser mi hijo?, la película producida por Telefe Studios que marcará su debut en la pantalla grande.

La conductora volvería así al frente del formato luego del éxito de las últimas temporadas y ya habría comenzado a participar en algunas decisiones vinculadas al casting.

Los famosos que ya suenan para MasterChef Celebrity

Entre los primeros nombres que comenzaron a circular aparecen figuras muy vinculadas al canal y con fuerte presencia en redes sociales y televisión.

Los convocados serían:

Juli Poggio

L-Gante

La Tora Villar

Nick Sicaro

China Ansa

Abel Pintos

Sin embargo, todavía faltarían definirse al menos 14 participantes más para completar el plantel de celebridades.

Wanda Nara pidió sumar a la pareja de Maxi López

Uno de los datos que más llamó la atención fue el que reveló Ángel de Brito en Bondi Live. Según contó el conductor, Wanda habría pedido especialmente a la producción la incorporación de la actual pareja de su ex, Maxi López.

“Wanda quiere en su reality MasterChef a la sueca, la mujer de Maxi López”, aseguró De Brito durante el programa.

La figura en cuestión es Daniela Christiansson, modelo sueca y actual pareja del exfutbolista, quien estaría evaluando la propuesta.

Daniela Christiansson se instalará en Buenos Aires

Según trascendió, Daniela Christiansson se mudará a Buenos Aires en las próximas semanas para acompañar a Maxi López en su nuevo rumbo laboral en la Argentina.

Ese contexto facilitaría su participación en el reality de Telefe, aunque por el momento no hubo confirmación oficial sobre su incorporación.

También buscan sumar a una panelista

De acuerdo con lo adelantado por Ángel de Brito, la producción también tendría interés en incorporar a una reconocida panelista al certamen gastronómico.

Por ahora, el nombre se mantiene en secreto y continúa la expectativa sobre quiénes terminarán integrando la nueva edición de MasterChef Celebrity, uno de los formatos más exitosos de la televisión argentina.