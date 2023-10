Santa Faustina Kowalska: Esta es la oración para pedirle que interceda ante de Dios

Cada 5 de octubre, la Iglesia Católica celebra a Santa Faustina Kowalska, religiosa y mística católica nacida en Polonia, quien fuera testigo de las apariciones que inspiraron la devoción a Jesús de la Divina Misericordia. Por ese motivo, es reconocida como el «apóstol de la Divina Misericordia».

«A las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez, sino el Salvador Misericordioso” le dijo el Señor Jesús a su servidora, Santa Faustina.

Tras una infancia y adolescencia de plena devoción, Santa Faustina fue recibida de adulta en la Casa Madre de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. A Faustina se le encendió el corazón de alegría, su más grande sueño se hacía realidad... aunque no duraría demasiado. El gozo inicial se fue desvaneciendo poco a poco.

Sólo unas pocas semanas después de haber sido aceptada, enfrentó por primera vez la tentación de dejar el convento. No entendía bien qué pasaba y su corazón alegre se encontraba turbado y entristecido.

De esos días data una de sus primeras visiones: Jesús se le aparecía a Santa Faustina con el rostro destrozado y cubierto de llagas. Ella, entonces, preguntó: «Jesús, ¿quién te ha herido tanto?». A lo que Él contestó: «Este es el dolor que me causarías si te vas de este convento. Es aquí donde te he llamado y no a otro; y tengo preparadas para ti muchas gracias».

Santa Faustina entendió entonces lo que Dios quería de ella: se mantuvo firme, desistió de la idea de dejar el convento y lentamente empezó a enamorarse de la vida que allí podía encontrar. Así, el tiempo pasó, vino el noviciado, la recepción del hábito y los primeros votos. Finalmente llegaría la consagración a perpetuidad.

Esos fueron años distintos, vividos con sencillez, con vocación de servicio. Santa Faustina pasaría por varios cargos en el convento y realizaría distintos oficios con amabilidad y sencillez: fue cocinera, jardinera, portera.

El 5 de octubre de 1938, después de un período de sufrimientos soportados con virtud, Santa Faustina fue llamada a la Casa del Padre. En el año 2000, Faustina fue canonizada por su compatriota, el Papa San Juan Pablo II, quien estableció que el segundo domingo de Pascua sea el “Domingo de la Misericordia Divina”, y su fiesta se celebre cada 5 de octubre, recordando el día del tránsito final de la santa.

Cómo pedirle a Santa Faustina: Esta es la oración para pedir su intervención

En el día de San Faustina, esta es la oración para pedir su intervención:

Oh Jesús, que hiciste de santa Faustina

una gran devota de tu infinita misericordia,

concédeme por su intercesión,

si fuese esto conforme a tu santísima voluntad.

Yo, pecador, no soy digno de tu misericordia,

pero dígnate mirar el espíritu de entrega

y sacrificio de Sor Faustina

y recompensa sus virtudes atendiendo las súplicas

que a través de ella te presento confiando en Ti.

Rezar, adempas, un Padre Nuestro, un Ave María y una Gloria al Padre.