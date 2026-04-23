Santiago Maratea pidió disculpas por el polémico video conduciendo sin cinturón

El influencer Santiago Maratea publicó un video en sus redes sociales pidiendo disculpas por la polémica iniciada por manejar sin cinturón de seguridad y grabarse con su celular, video que publicó luego en Instagram.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación para conducir del influencer. Finalmente, se confirmó la inhabilitación para conducir de manera preventiva.

El pedido de disculpas de Santiago Maratea

En las últimas horas, Maratea pidió disculpas públicamente, tanto a sus seguidores como a las “Madres del Dolor”, por lo que generó con su video: «Me parece que hoy toca reconocer el error, hoy toca pedir disculpas. Estuvo mal que me haya grabado mientras manejaba y sin cinturón de seguridad».

Para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el foco de la penalización está en la difusión del video, teniendo en cuenta el gran número de usuarios que lo siguen.

«Le quiero agradecer a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) por el trabajo que hacen y sobre todo pedirle disculpas a las Madres del Dolor, que sé que todos los días luchan para concientizar y aparezco yo como un gil, parece que haciendo apología a la imprudencia. Está mal lo que hice», reconoció.

En el clip, mencionó que aún no le notificaron sobre la inhabilitación de su licencia, pero que de todas formas quiere tomar responsabilidad de sus actos: “Quiero que sepan que no me sacaron el registro de conducir, o por lo menos no me llegó nada todavía. No estoy pidiendo perdón por palabras escritas por mi abogado porque me sacaron el registro. Quizá me lo saquen en las próximas horas, no lo sé, pero quiero pedir perdón igual”.

«Lo que está bien que haga es esto, reconocer mi error y pedir disculpas», concluyó.