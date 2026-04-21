Polémico: Santiago Maratea se grabó mientras conducía y ahora piden su inhabilitación

La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación para conducir del influencer Santiago Maratea tras la difusión de un video en el que se lo observa manejando mientras usa el celular, una conducta expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito (24.449).

El video que desató la polémica

En las imágenes, a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se ve el momento en el que Maratea comienza a grabarse y reconoce la imprudencia:

“Alguno seguro me dice ‘Santiago no deberías estar subiendo un video mientras manejás’, pero vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”.

El material fue publicado en sus propias redes sociales y deja en evidencia, además, que el influencer —con más de 3 millones de seguidores— circulaba sin cinturón de seguridad, lo que agrava la falta.

El pedido de la ANSV y posibles consecuencias

Desde el organismo advirtieron que este tipo de conductas implican un alto riesgo, ya que reducen la atención y aumentan significativamente la probabilidad de siniestros viales.

Ante este hecho, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir a la jurisdicción correspondiente. Para recuperarla, Maratea deberá cumplir con evaluaciones que acrediten nuevamente su aptitud para manejar.

El uso del celular, la principal distracción al volante

Según datos del Observatorio Vial, el uso del celular es hoy el principal factor de distracción al conducir. En Argentina, los relevamientos indican que su incidencia viene en aumento y alcanza hasta el 25% de los conductores en algunos corredores.

“Estas conductas reducen la atención y el tiempo de reacción, y se vinculan directamente con la ocurrencia de siniestros, siendo la principal causa probable en autopistas”, explicaron.

El riesgo de naturalizar estas conductas

El comunicado concluye con una advertencia:

“La naturalización de conductas temerarias ante audiencias masivas constituye un riesgo potencial, especialmente en jóvenes sin experiencia de manejo”.

El caso volvió a poner en debate el impacto de los contenidos en redes sociales y la responsabilidad de las figuras públicas al volante.