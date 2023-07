Santo Tomás Apóstol: Si estás construyendo, a él tenés que pedirle y agradecerle

Santo Tomás Apóstol no creyó hasta que no vio, pero luego se volcó completamente a predicar la palabra de Jesús.-

La Iglesia Católica conmemora cada 3 de julio a Santo Tomás Apóstol, quien fue bendecido por Cristo a pesar de su incredulidad sobre la resurección tras la muerte. Fue Jesús quien se apareció ante los discípulos el día de la resurrección para convencerlos de su vuelta, pero Tomás inicialmente se negó a creer en el milagro.

«Si no veo en sus manos la huella de los clavos y pongo el dedo en los agujeros de los clavos y si no meto la mano en su costado, no creeré» aseguran que planteó sus dudas Santo Tomás Apóstol, quien no estuvo presente en el momento de la resurrección.

Ocho días más tarde, cuando Jesús se encontraba con sus discípulos, la Biblia indica que se dirigió a Tomás y le dijo «pon aquí tu dedo y mira mis manos: dame tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente«.

Así, Tomás cayó de rodillas y exclamó: «Señor mío y Dios mío!». Y Jesús replicó: «Has creído, Tomás, porque me has visto. Bienaventurados quienes han creído sin haber visto«.

Finalmente, y ya convencido por la palabra de Jesús, Santo Tomás Apóstol terminó convirtiéndose en ferviente y profundo creyente de la divinidad de Dios. Por esa razón, llevó su prédica a Persia, Etiopía e India, donde murió el 3 de julio del año 72.

Se lo considera el patrono de los profesionales en diversos rubros vinculados a la arquitectura, la construcción, la abogacía y la teología.

Cómo pedirle a Santo Tomás Apóstol

Así es la oración para que Santo Tomás Apóstol intermedie en los pedidos de los creyentes ante Dios:

Dios todopoderoso, concédenos celebrar

con alegría la fiesta de tu apóstol santo Tomás;

que él nos ayude con su protección,

para que tengamos en nosotros vida abundante

por la fe en Jesucristo, tu Hijo, a quien tu apóstol

reconoció como su Señor y su Dios, exclamando:

«¡Señor mío y Dios mío!».

Que vive y reina contigo,

por los siglos de los siglos.

Amén.