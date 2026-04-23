Se conocieron las primeras imágenes de Felicidades con los protagónicos de Adrián Suar y Griselda Siciliani

La película “Felicidades”, protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, presentó su primer tráiler oficial y las imágenes no solo revelaron a los personajes, sino también parte de una trama que combina crisis de pareja, humor y un fuerte tono místico.

De qué trata “Felicidades”, la nueva apuesta con sello argentino

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indica la sinopsis oficial, la historia es la adaptación audiovisual de la obra teatral homónima. Allí, un marido —interpretado por Suar— intenta revertir una crisis de pareja organizando un festejo de cumpleaños especial para su mujer.

Sin embargo, lo que comienza como una celebración íntima pronto se transforma en algo completamente distinto.

Una noche que se vuelve caótica y misteriosa

El tráiler adelanta uno de los momentos clave: la llegada de un médium que quiebra el clima festivo y desata una serie de situaciones inesperadas. A partir de ese punto, los invitados quedan atrapados en sus propias mentiras, dentro de una casa que parece tener vida propia.

La película mezcla comedia, tensión y elementos sobrenaturales, en una propuesta que promete destacarse dentro del catálogo local.

El proyecto tiene su origen en la obra de Mariano Pensotti (2004), con adaptación de Álex de la Iglesia, y cuenta con un elenco destacado: Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

El estreno está previsto para fin de año en Netflix, donde buscará posicionarse como una de las producciones argentinas más comentadas de la temporada.