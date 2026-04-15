Ya salió el tráiler de Envidiosa temporada 4: todo lo que se sabe del final

La espera terminó para los fanáticos de Envidiosa. En las últimas horas comenzó a circular el tráiler de la temporada 4, la entrega final de la exitosa serie argentina de Griselda Siciliani que se convirtió en un fenómeno desde su estreno.

Qué muestra el tráiler de Envidiosa 4

El adelanto deja en claro que la historia de Vicky entra en su etapa más intensa. Se anticipan:

Conflictos emocionales más profundos

Definiciones clave en su vida amorosa

Momentos de crisis y decisiones límite

El cierre de los vínculos que marcaron toda la serie

La protagonista vuelve a enfrentarse a sus contradicciones, con una narrativa que combina humor, incomodidad y reflexión, marca registrada de la ficción.

Cuándo se estrena la temporada final

Netflix ya confirmó que la cuarta temporada será la última y tiene fecha:

Estreno: 29 de abril de 2026

29 de abril de 2026 Plataforma: Netflix

Netflix Temporada: cuarta y despedida

La serie llega a su cierre luego de consolidarse como una de las producciones argentinas más vistas de la plataforma.

El regreso del elenco y lo que se espera

El tráiler también anticipa el regreso de los personajes principales, con Esteban Lamothe nuevamente en escena, junto a figuras clave del universo de la protagonista.

La historia retomará los conflictos que quedaron abiertos en la tercera temporada y buscará darle un cierre a la evolución de Vicky, un personaje que logró conectar con el público por su mirada sobre:

Las relaciones

La presión social

El paso del tiempo

Las inseguridades personales

Según trascendió, el final promete ser “intenso y definitivo”, con resoluciones que marcarán el destino de todos los personajes.

Una de las series argentinas más exitosas de Netflix

Desde su debut en 2024, Envidiosa logró posicionarse como una de las ficciones locales más fuertes del streaming, con gran repercusión en Argentina y otros países.

Con este nuevo tráiler, la expectativa crece y la cuenta regresiva ya empezó: el final de la historia de Vicky está cada vez más cerca.