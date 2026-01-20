Suar, Siciliani y Álex de la Iglesia: Netflix arrancó el rodaje de «Felicidades» con elenco de lujo

Con la premisa de «una celebración, muchos secretos y una casa que sabe más de la cuenta», Netflix oficializó este lunes el inicio del rodaje de una de las apuestas más ambiciosas del año para el cine nacional. La plataforma confirmó la adaptación de la obra teatral Felicidades, protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, bajo la dirección del icónico cineasta español Álex de la Iglesia.

La presentación del proyecto adelanta una «hilarante comedia» teñida de humor negro: la trama sigue a un marido que intenta revertir una crisis de pareja con un cumpleaños sorpresa para su mujer. Sin embargo, lo que promete ser una velada perfecta deriva en una noche caótica tras la irrupción de un médium, dejando a los invitados atrapados entre sus propias mentiras en una casa que parece tener vida propia.

Un elenco estelar para una noche de caos

Rodada íntegramente en Buenos Aires, la producción de Preludio reunió a un reparto de primeras figuras para acompañar a la pareja protagónica:

Benjamín Vicuña

Violeta Urtizberea

Mike Amigorena

Martín Garabal

Mónica Raiola

Participación especial de Diego Capusotto.

La visión de Álex de la Iglesia y la palabra de Suar

El director de El día de la bestia y La comunidad se mostró entusiasmado con su primera colaboración en una película de Netflix hecha en Argentina. «No me interesa la felicidad como meta sino como conflicto», sentenció De la Iglesia sobre el tono del film. Y agregó: «Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor… Ahora que la realidad ha asesinado a la ficción, es el momento de vengarse y devolverle una sonrisa».

Por su parte, Adrián Suar celebró el inicio de esta etapa y el reencuentro artístico con Siciliani: «Contar con un director de la talla de Álex de la Iglesia filmando en Argentina es un verdadero lujo y un impulso enorme para nuestra industria».