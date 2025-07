Se conocieron los duros motivos detrás de la ruptura entre Pampita y Martín Pepa: “tercera en discordia” 

En Sálvese Quien Pueda (América TV) revelaron este lunes los motivos detrás de la separación entre Pampita y el polista Martín Pepa.

Qué pasó entre Pampita y Martín Pepa que se separaron

La panelista Majo Martino fue quien aportó la primera información al aire: «Acá me llega data de Pepa«. Luego, leyó el mensaje que recibió: «Pepa no está bien visto en el ambiente. Es bastante fiestero. Cuando Pampita se puso con él todos los que conocen del ambiente dijeron ‘uuuuh’, porque está muy mal visto. Me dicen que es más polista fiestero que otra cosa».

Más adelante, Pepe Ochoa -quien está reemplazando a Yanina Latorre en la conducción mientras ella se encuentra de vacaciones- sumó una versión aún más picante al asegurar que habría una «tercera en discordia».

«Una mujer, no es conocida», continuó Ochoa. «Martín Pepa es parte de una empresa, tiene un patrón, así se llama la gente de polo, donde trabajan con los caballos, y sí estaría zonceando hace tiempo con una compañera de esa empresa», detalló, dejando entrever una posible infidelidad.

Según la información que contó Ochoa, el polista habría sido quien tomó la iniciativa de terminar la relación. «Lo que me cuentan es que él se la intentó sacar de encima a Pampita. La intentó limpiar y Pampita, ni lerda ni perezosa, se habría enterado de este tema», agregó.

Fede Popgold también intervino y remarcó: «Además, es un fiestero». A lo que Majo Martino sumó: «Te hiciste un favor, Pampa«. Finalmente, Pepe cerró el tema recordando la fecha en que Pampita confirmó la ruptura: «9 de julio, Pampita dijo ‘me separé’, por algo lo dijo».