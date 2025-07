Este lunes se confirmó la separación de Pampita y Martín Pepa, tras ocho meses de relación y rumores de compromiso. Enterate acá cuál fue el motivo del distanciamiento y todos los detalles.

Pampita y Martín Pepa se separaron tras ocho meses de relación

Este lunes 21 de julio comenzó con una separación inesperada en el mundo del espectáculo. El periodista Gustavo Méndez reveló en Mujeres Argentinas que Carolina «Pampita» Ardohain y Martín Pepa terminaron su relación, luego de ocho meses juntos.

«Están separados, confirmado», contó Méndez. Luego, brindó más información sobre el tema: «La ruptura se produjo entre el jueves y el viernes pasado, a través de un llamado telefónico«.

El mensaje de Pampita donde confirmó su separación.

Luego, se mostró al aire el mensaje de Pampita, que confirmó la separación: «Me separé el 9 de julio«, detalló la modelo. A su vez, el periodista explicó cuál fue el detonante de la separación: «Él trabaja en Nueva York. La distancia fue muy complicada. Él tomó la decisión de separarse y ella no quería separarse«.

Para finalizar, Méndez aclaró que no hubo infidelidad de ninguna de las dos partes: «No hay terceros en discordia. Pero lo que sí me dijeron es que ya él estaría haciendo vida de soltero«.

Esta relación había comenzado a finales de 2024, solo un mes después de la separación de Pampita y Roberto García Moritán. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas dio declaraciones públicas al respecto.

Las vacaciones de Pampita en Villa La Angostura tras su separación de Martín Pepa

En el medio de la separación de Pampita y Martín Pepa, la modelo se mostró con sus hijos en Villa La Angostura, disfruta los hermosos paisajes de la Cordillera en las vacaciones de invierno.

Pampita se encuentra en Villa La Angostura.

La famosa mostró sus días en la nieve en sus redes sociales, donde disfrutó junto a su familia y amigos de la nieve del Cerro Bayo.

Pampita posó con la Cordillera de Los Andes de fondo.

Una coincidencia que sorprendió a sus seguidores fue que Benjamín Vicuña también se encuentra en la ciudad neuquina. Algunos especularon con una posible reconciliación, pero lejos está de ser posible. El actor chileno se encuentra de vacaciones junto a su actual pareja Analía Espasandín y también lo mostró en su Instagram.