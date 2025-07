Tras ser echado por el patrón de una estancia, presentaron a Víctor Díaz en su nuevo trabajo

Víctor Díaz, el peón rural que se volvió viral tras ser despedido de una estancia en San Vicente, provincia de Buenos Aires, comenzó una nueva etapa laboral. Esta tarde fue presentado oficialmente en su nuevo puesto en Paraguay, donde trabajará para una empresa de insumos agrícolas.

Presentaron a Víctor Díaz, el peón rural despedido, en su nuevo trabajo

“Queremos aprovechar y dar la bienvenida a nuestro amigo Víctor, que vino desde Buenos Aires y está acá compartiendo con nosotros este momento. A partir de agosto va a estar presente trabajando junto con nosotros en la empresa TG Group”, expresaron desde la firma.

Víctor, emocionado, agradeció el apoyo recibido: “Estoy feliz. Gracias por la confianza que me da todo el cariño de la gente. Ahora estoy nervioso, pero bueno, gracias”, expresó ante sus nuevos compañeros.

Víctor Díaz había sido despedido a fines de junio de 2025 de una estancia de San Vicente. Su historia se hizo conocida en todo el país cuando se viralizó un video en el que se lo veía retirándose del campo, conmovido por tener que dejar atrás a Manchita, su perra y fiel compañera de trabajo.

Ahora, lejos de aquel momento de angustia, Víctor comienza una nueva etapa en Paraguay con la esperanza poder reconstruir su vida en el país que lo vio nacer.

Víctor Díaz, el peón rural echado, contó por qué no pudo llevarse a Manchita, la perra por la que lloró al despedirse

Su tristeza se debía en gran parte a que ya no volverá a ver a Manchita, su perra de la estancia, su fiel compañera.

«Bueno, este video estoy haciendo para explicar a la gente por qué no traje a manchita conmigo. Manchita es la perrita que salió conmigo en mi video”, comenzó explicando Víctor.

Luego explicó los motivos lógicos de por qué no la llevó con él: “Manchita está en el campo. Todavía no le traje conmigo porque yo estoy en un lugar muy cerrado y tiene muy poco espacio. Ustedes saben bien que un perro de campo no se halla un lugar chiquito”, explicó el peón rural despedido de una estancia de San Vicente, Buenos Aires.

Cabe destacar que Manchita, como todos los perros de campo tienen una crianza totalmente distinta a la de una mascota de departamento. “Yo si yo traigo la manchita acá se va a aburrir, se va a deprimir. No va a querer comer porque se acostumbró al campo”, detalló Víctor, que junto a su abogado tomará acciones legales contra el patrón.

Por qué Víctor Díaz, el peón rural despedido, podría perder su cuenta de Instagram: los motivos

El motivo es el mismo que puso bajo la lupa a figuras como Wanda Nara, L-Gante, Flor Vigna y Romina Uhrig: la promoción de casinos online que podrían operar de forma ilegal. Desde que se despidió de sus perros y dejó la estancia, Díaz comenzó a monetizar su creciente popularidad en redes sociales realizando publicidades de diversas marcas. Sin embargo, en sus historias incluyó publicidades de sitios de apuestas, lo que llamó la atención de la Justicia.

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar ya imputó a varios influencers por violar el artículo 301 bis del Código Penal, que prohíbe la promoción de plataformas de apuestas ilegales. Por el momento, la investigación alcanza a más de 110 cuentas, entre las que podría encontrarse la de Víctor Díaz.