Se conocieron más detalles de la muerte del exmarido de Kelly Clarkson

El ex marido de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock falleció a los 48 años, luego de padecer cáncer durante tres años. La cantante había suspendido sus shows un día antes de la noticia, para estar al lado del padre de sus hijos luego de que su estado de salud empeorara.

Se conocieron más detalles de la muerte del ex marido de Kelly Clarkson

Brandon Blackstock falleció el pasado 7 de agosto de 2025, luego de tres años batallando contra un cáncer de piel conocido como melanoma. La triste noticia se conoció un día después de que la cantante suspendiera sus shows en Las Vegas para estar al lado del padre de sus hijos, luego de que preocupara a la familia su estado de salud.

“Lamentablemente, necesito posponer las fechas restantes de agosto en Las Vegas. Aunque normalmente mantengo mi vida privada, este último año el padre de mis hijos ha estado enfermo y en este momento necesito estar presente para ellos”, había expresado Clarkson a través de un comunicado en la plataforma X.

Brandon Blackstock y Kelly Clarkson compartían dos hijos: River Rose, de 11 años, y Remington “Remy” James, de 9 años. Tras finalizar su relación con la cantante, el mánager compró una propiedad en Butte, Montana, valorada en 1.8 millones de dólares, poco después de que se concretara el divorcio en 2022.

En marzo de este año fue visto por última vez en público, luciendo frágil, mientras asistía con sus hijos al Rodeo de Houston, acompañado de su hermano Shelby.

El divorcio de Kelly Clarkson y Brandon Blackstock

La relación entre Brandon Blackstock y Kelly Clarkson comenzó en 2012 y en el año 2013 decidieron casarse. Además, durante casi siete años, la pareja combinó lo personal y lo profesional, ya que Blackstock también fue el mánager de Clarkson, ayudándola a negociar importantes contratos para shows como The Voice y su propio programa de entrevistas.

Esta relación, que mezclaba lo profesional con el matrimonio terminó desgastando emocionalmente a ambas partes, hasta que Kelly solicitó el divorcio en junio de 2020. Según fuentes de la industria, “Él tuvo una influencia positiva en la carrera de Kelly, pero manejar la relación de mánager y esposo fue complicado”. Además, comentaron que las negociaciones entre ambos eran “extremadamente intensas y agotadoras”, especialmente por el deseo de mantener la estabilidad para sus hijos.

El acuerdo de divorcio estableció que la cantante pagaría a su exmarido una suma global de 1.3 millones de dólares, además de una manutención mensual de 45,601 dólares por sus hijos y 115,000 dólares mensuales por pensión alimenticia hasta enero del año pasado.