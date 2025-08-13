Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años, el tribunal pidió la detención inmediata

Claudio Contardi fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia contra su ex esposa, Julieta Prandi. El fallo se conoció en los Tribunales de Campana y tras la lectura de la sentencia, se ordenó su detención inmediata, para ser retirado del lugar bajo custodia.

En una sala contigua, Prandi aguardó el veredicto acompañada por su abogado, Fernando Burlando, y su pareja, Emanuel Ortega. Al escuchar la pena impuesta, la conductora se quebró en llanto, lo que llevó a que desde el tribunal se pidiera a los medios que se retiraran para brindarle privacidad a ella y a su familia. Incluso, debió ingresar un médico para asistirla, ya que se desmoronó por completo, contenida en todo momento por sus seres queridos y un grupo de psicólogos

El abogado de Claudio Contardi renunció a la defensa

La condena provocó un quiebre dentro de su propia defensa, ya que su abogado expresó que ya no lo representa, marcando así un nuevo giro en la causa.