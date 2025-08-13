Tras confirmar su reconciliación con Tamara Báez, L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara

En medio de los rumores de una reconciliación con Wanda Nara y luego con Tamara Báez, L-Gante finalmente confirmó que retomó su relación con la madre de su hija Jamaica, Tamara Báez, dejando atrás su romance con la empresaria.

L-Gante y Tamara Báez, juntos otra vez: el gesto que aleja a Wanda Nara

Tras confirmar su regreso con Báez, el músico tomó una determinante decisión con respecto a Wanda, a quien había calificado como su “amiga” días atrás.

Si bien optó por mantener el silencio sobre su actual relación con la ex de Mauro Icardi, también la dejó de seguir en sus redes sociales.

Durante el fin de semana, el músico y la empresaria se mostraron juntos en el estreno de la obra teatral que protagoniza Claudia Valenzuela en Villa Crespo, dejando en claro que aún son amigos. Sin embargo, ahora está última acción deja ver que las cosas no terminaron del todo bien entre ellos.

Thiago Martínez, sorprendido y dolido por la reconciliación de Tamara Báez con L-Gante

La reciente reconciliación entre Tamara Báez y Elián Valenzuela tomó por sorpresa a Thiago Martínez, quien hasta hace pocas semanas compartía con ella un viaje al Caribe y una relación que parecía afianzarse. El regreso de la joven con el padre de su hija Jamaica se habría dado de forma inesperada, durante un reencuentro casual que derivó en un nuevo acercamiento.

Desconcertado por la noticia, Martínez reaccionó en redes sociales con publicaciones que dejaron entrever su tristeza y el impacto que le causó la situación. En sus mensajes, expresó que aún mantenía sentimientos hacia Tamara y reflexionó sobre cómo, al final, cada persona decide dónde y con quién quiere estar.