Se inauguró Sphere, una gran esfera en Las Vegas que no se parece a nada de lo existente y es furor en las redes

Con $2.300 millones de dólares, 1.2 millones de luces led programables y capacidad para 18 mil personas, Sphere Entertainment Co y Madison Square Garden Entertainment construyeron en colaboración la estructura esférica más grande del mundo.

Por dentro es un estadio y por fuera se ilumina todos los días y noches con animaciones que refieren a feriados, estaciones del año y festejos. De hecho, su inauguración fue el 4 de julio, el día de la independencia para los estadounidenses.

Desde ese momento, se ha iluminado con falsos fuegos artificiales, con un gran ojo y más. Es una experiencia visual que ya ha captado la atención de muchísimos usuarios de redes sociales, que no sólo explican de qué se trata, sino que también han generado memes y han bromeado: “Seguro va a terminar de captar la atención de los alienígenas”.

