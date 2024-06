Yanina Latorre, apuntó contra Marina Calabró: “A mí las zorras no me gustan”

Yanina Latorre y Marina Calabró hacen el pase radial en “El Observador” y allí hablan de actualidad y de sus vidas privadas. Pero ahora se pondrá más complicado porque la panelista de LAM está muy enojada con su colega.

«Yo vengo medio emputada con ella porque soy compañera, hacemos un pase juntas, hablamos un motón. La ayudé a blanquear, blanqueé cuando ella me lo pidió, siempre poniendo mi media hora del pase… Cuando se separó me pidió no hablar del tema cuando todo esto lo hicieron público ellos. Por ejemplo, ella venía al pase y me decía que no quería hablar de la separación, yo la respetaba, y a los tres minutos la veía hablando con Karina Mazzocco», se quejó Yanina Latorre.

Lo que dijo Yanina de Marina Calabró

«La ayudé con lo de la hermana, para pegarle a la hermana por lo que había dicho del romance, mi inmolé, la consolé. Sé un montón de cosas que ella me contó y no contaría, sé el motivo por el cual se separaron, confió en mí, sabe que no la voy a vender nunca. Y un día empecé a ver que me mentía un montón en la cara, pero fuera del aire…a los tres días me daba otra versión por lo que había salido en los medios. Todo a lo zorra, y a mí las zorras no me gustan. No me gustan que no me den la cara y me enfrenten…no te enfrenta, me da como raro. Le perdí la confianza», continuó la panelista de LAM.

Después continuó por Twitter (X) su descargo: “Me cansé. Amor. Odio a las malas compañeras. Me usó todo el año. Basta de remarle el pase y encima se mete con mi laburo y me trata de vocera. Después de q me pidió todo el año que me inmolé por ella y sus mentiras. Ayer me destrozó en Mitre. ¿Qué pretendía? El tupé. Ahora entiendo a Pallares, Lusich, a Iliana. ¡Soy muy boluda! El tema es que yo soy frontal y ella es mosca muerta y llora”.

También se ocupó de repostear mensajes de sus seguidores hablando mal de Marina: “Calabró es una mosca muerta, para Yanina es cargar una mochila llena de piedras. Que hable de los gatos pedorros, de la mucama y del misógino por Instagram. Mala mina, vendió a la familia de la hermana por una primicia” o “Raro que no se den cuenta. Marina a kilómetros se nota que es una red flag andando. La típica mina que quiere ser el centro de atención, se victimiza para que le estén encima, y se excusa en su laburo para vomitar su resentimiento. Una vedetonga frustrada. Una triste mina”.

Me canse! Amoooooooor. Odio a las malas compañeras! Me uso todo el año. Basta de remarle el pase y encima se mete con mi laburo y me trata de vocera. Despues de q me pidio todo el año q me inmole por ella y sus mentiras https://t.co/u7X7FDWE05 — Yanina Latorre (@yanilatorre) June 28, 2024

El último día de Marina Calabró en Lanata sin filtro: ¿se despidió de Rolando Barbano?

Tras nueve años como columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre), ayer viernes 28 de junio Marina Calabró hizo su último programa tras su renuncia a días del desaire que su compañero y ex pareja Rolando Barbano le hizo en la entrega de los premios Martín Fierro.

Marina eligió no trabajar más junto a Jorge Lanata, y prefirió tomar distancia del periodista policial, de quien ha confesado seguir enamorada a pesar de la ruptura.

“No me gustan las despedidas. Haremos columna normal”, le dijo Marina a Desayuno Americano (América TV), cuando ingresaba a la radio para cerrar un etapa profesional y personal.

En tanto, aseguro que “son decisiones muy digeridas. No es que la tomé anteayer y me voy hoy. Lo vengo pensando desde el 19 de marzo. Ha corrido mucha agua bajo el puente. Eso te da una ventana para ir aplomándote, templándote y para tomar las cosas con naturalidad”.

“Cuando uno tiene convicción sobre lo que hace es más fácil”, deslizó a modo de conclusión. Aunque fue inevitable la consulta sobre su ex. “¿De Barbano te despediste, aparte de en el programa? ¿Hablás con él afuera del aire?”, quiso saber la cronista. Pero Marina, rápida de reflejos, salió del paso disparando en la puerta de la radio: “Todavía no entré”, dejando la pregunta sin respuesta.

Con información de Noticias Argentinas y Primicias Ya